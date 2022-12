La Torre que no le gusto a AMLO, atorada en pleito legal para que no la clausuren

Trámites, inspecciones, recursos de queja y de revisión “ralentizan” la disputa en juzgados a favor y en contra del proyecto de condominios “Torre Arista 500” en el Centro Histórico del puerto de Veracruz.Apenas este jueves, en su conferencia mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el “influyentismo” de los dueños del edificio para obtener a su favor suspensiones provisionales del Juez Cuarto de Distrito con residencia en Boca del Río.El 17 de junio de 2021, alcalorpolitco.com reveló que Carlos Ramos de la Medina es el dueño del predio en donde se alza el inmueble en polémica; persona cercana al panista Miguel Ángel Yunes Márquez, esposo de la presidenta municipal Patricia Lobeira Rodríguez.López Obrador calificó dicha obra en el Centro Histórico de Veracruz como un “adefesio” y “afrenta” contra la historia del Puerto Jarocho.“(El puerto de Veracruz) es una de las joyas culturales, históricas más importantes del país, y ahí un adefesio. Un edificio nada más por influyentismo político. Vamos a seguirlo tratando, este asunto”, dijo el mandatario ante la prensa en Ciudad de México.El Presidente reprochó además que “hay un Juez que les da la razón a quienes están violando completamente una zona que pertenece al patrimonio histórico”.El Mandatario aludió al Juzgado Cuarto, dado que dicho tribunal aloja al menos dos expedientes promovidos por la denominada “Asociación Civil Torre Arista 500” o bien por medio de terceros o representantes legales.Es el caso del amparo 1278/21, formulado por la dueña de los departamentos 2D y 3C de la Torre Arista 500 contra la clausura de la obra por parte de las autoridades del Gobierno del Estado, además del sellado de todas las salidas de emergencia, escaleras, áreas comunes, elevadores y en general.Se señaló que la medida limitó el uso y disfrute de las instalaciones del departamento por parte de la propietaria.Con fecha 8 de diciembre de 2021, la propietaria de los condominios solicitó dejar sin efectos la orden de visita 031/2021 del expediente PMAVER/DJ/EXP-259/2021, las actas circunstanciadas de hechos PMAVER/DIV/OF-COM733/2021 y PMAVER/DIV/OF-COM733/2021, todas de fecha 12 de noviembre de 2021 de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente (PMA) y el oficio SPC/DJ/308/2021 de fecha 10 de noviembre de 2021 de la Secretaría de Protección Civil (SPC).En dicho asunto, el Juzgado Cuarto concedió el 18 de enero de 2022 la suspensión definitiva a la propietaria de los dos departamentos y a partir de entonces, inició una disputa entre la demandante y el Juzgado por el rechazo de pruebas proporcionadas por ésta.Esto, luego que el 9 de mayo de 2022 el Juez Cuarto desechó las pruebas de inspección judicial y periciales ofrecidas por la demandante (es decir, la dueña de los condominios) y por las cuales esta última participó como “tercera extraña” en el procedimiento de clausura de Protección Civil y de la PMA.Con tales pruebas, la propietaria aportaría en la defensa a favor de la Torre Arista, respecto a las denuncias por afectaciones al medio ambiente y a terceros por la obra de construcción, motivo de la clausura del proyecto por parte de PMA y PC.Los trámites condujeron a que el 15 de diciembre, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito avaló el inicio de la “inspección judicial” a una de las viviendas circundantes a la Torre Arista , cuyo propietario denunció afectaciones al respecto y estas quejas, las recopiló la autoridad para proceder con la clausura.Es el caso del domicilio con el número 10 de la calle José Manuel Peña, fraccionamiento Faros, cuya verificación dará inicio a la 9:10 del próximo 12 de enero, por parte de los peritos Apolinar Cortez Sánchez (ingeniería civil) y Raúl Enrique Arriaga Becerra (impacto ambiental), y de dos especialistas designados por la Fiscalía General de la República (FGR).El Juzgado Cuarto igual aloja el juicio 391/2022, que promovió el 21 de abril la representante legal de Torre Arista 500, Asociación Civil, María Tress Capiteine, y en donde igual reclama la clausura de fecha 12 de noviembre.El 12 de mayo de 2022 el Juzgado Cuarto concedió la suspensión definitiva a Tress Capiteine y a Torre Arista respecto de la clausura por parte de la PMA y PC; sin embargo, al momento dicho expediente continúa pendiente de sentencia.Esto, toda vez que Torre Arista 500, en esta ocasión representada por Tania Manzur Hasbun, promovió el recurso de queja 724/2022 ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito ante la negativa del Juez Cuarto de Distrito de ampliar el escrito inicial de demanda de la empresa.Con fecha 14 de diciembre de 2022, dicho Colegiado declaró infundada la inconformidad de la parte afectada y por lo tanto, no le concedió extender su inconformidad contra el Gobernador del Estado de Veracruz, el Congreso de Veracruz y la Tercera Sala del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz.Sin embargo, dicho expediente seguirá sin resolución luego que el 15 de diciembre pasado, el Director Jurídico de la Secretaría de Protección Civil local dio aviso del inicio de su periodo vacacional de invierno: del 19 de diciembre al 6 de enero de 2023 por lo que retornará a sus labores el día 9 de enero.El 24 de junio de 2021, Protección Civil ejecutó la primera clausura de la Torre Arista, dado que la dependencia argumentó que la obra no contó con un dictamen de riesgo.En dicho punto, PC colocó los sellos de suspensión, tal y como lo estipula la normatividad de Protección Civil. Cinco meses después , Protección Civil, en compañía de la Procuraduría del Medio Ambiente realizaron una nueva clausura del proyecto por quejas ante la afectación de una vivienda.La obra en el centro del puerto jarocho levantó críticas no solo de expertos, sino del mismo Presidente de la República.La más reciente tuvo lugar este 15 de diciembre, cuando desde su conferencia matutina condenó el “influyentismo” alrededor del proyecto.“Un edificio nada más por influyentismo político. Vamos a seguirlo tratando, este asunto”, sentenció.