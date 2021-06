La UV centralizó su administración, “eso lo tenemos que revertir”

A través de su propuesta “Transformación de la Universidad Veracruzana”, el doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, quien aspira a la Rectoría de la institución, contempla como ejes de cambio la vinculación y articulación entre derechos humanos, sustentabilidad, producción científica y educación de calidad a fin de fortalecer la autonomía de la UV, para formar profesionistas más críticos, humanistas, comprometidos e identificados con la casa de estudios y con la solución a los problemas de la sociedad.



Con una trayectoria de 31 años como académico e investigador, considera que cuenta con la experiencia y capacidad para dirigir el destino de la Universidad Veracruzana en los próximos cuatro años, tiempo en el que pretende, si resulta elegido, terminar con las inercias históricas y burocráticas para fortalecer la autonomía, involucrar a la comunidad en la toma de decisiones y adecuarse a los nuevos contextos nacionales e internacionales.



“¿Quién está detrás de Martín Aguilar, alguien impulsa su candidatura?”, se le preguntó, a lo que de inmediato respondió:



“Nadie absolutamente y esto se los comento claramente, es parte también de lo que considero la congruencia, no hay padrino, ni madrina, tampoco hay partido político, precisamente eso es lo que tratamos de evitar, lo que queremos es promover nuestro proyecto, si no se conocen propuestas, si no hay un debate de proyectos, entonces lo más seguro es que lo que hay es negociación entre los grupos y las élites, no que le interese la Universidad, entonces lo que queremos nosotros es realmente ser transparentes y claros en nuestra propuesta.



“De lo que siempre estoy cerca es de las dinámicas de los proyectos colectivos, de las propuestas de construir políticas públicas a partir fundamentalmente de organizaciones sociales.



“Yo creo esa parte, va mucho de la mano con lo que pienso y lo que me parece puede ser congruente con la Universidad, algunos pensaban que no se saliera hasta a partir de la convocatoria, pero dimos esa argumentación que nos parece valida, tener un tiempo de diálogo eso es fundamental, de conocimiento de propuestas de ideas y esas preguntas que hacen están bien, porque permiten aclarar y definir dónde estamos, cómo estamos y con quién estamos”.



“¿En qué basará su estrategia para impulsar aún más el crecimiento de la Universidad, en ese nuevo contexto nacional e internacional del que habla?”, se le planteó al investigador de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la UV.



“Yo creo que tiene que ser una participación de la comunidad universitaria en la toma de decisiones en su conjunto, de los proyectos y planes de la Universidad, o sea, nos comprometemos académicos y académicas y estudiantes, nos comprometemos trabajadores de la Universidad en ese proyecto. Este es un primer elemento, el otro es, en la medida en que la comunidad se sienta apoyada en sus necesidades y sea respetada en su reconocimiento y en su persona, me parece que vamos a tener una comunidad muy activa, la otra parte es efectivamente una adecuada administración y reorientación del presupuesto en los proyectos específicos y prioritarios de la Universidad”.



Para el entrevistado, es el momento de construir y continuar un proceso democrático al interior de la UV.



La minoría de los académicos le tienen un poquito de temor a una palabra tan usada últimamente como es la democratización, explicó el investigador oriundo de Minatitlán, radicado en la capital del Estado desde su época como estudiante universitario.



“Para lograr la participación de los universitarios debemos crear los canales adecuados de expresión en los distintos niveles, tanto para estudiantes (tas) y académicos (cas), que permita un consenso real para la toma de decisiones horizontales, equitativas, democráticas y sobre todo también descentralizadas para explotar todas esas potencialidades de desarrollo de las regiones con decisiones administrativas, rápidas y eficientes”, expuso.



Al también presidente de la Red Mexicana de Estudios y Movimientos Sociales, se le preguntó: “¿para qué aspira a ser rector de la Universidad Veracruzana?”, a lo cual respondió con seguridad.



“Conozco la historia de la UV en términos generales, los esfuerzos de distintos grupos de académicas, académicos, de trabajadores por mejorar la vida académica de la Universidad y las condiciones laborales de la UV, he sido participe de varios de sus cambios, he cuestionado también proyectos que no me han parecido, etapas difíciles en la Universidad, por eso aspiro, creo además que hay un grupo importante de académicos y académicas con los que hemos hecho nuestra propuesta que conocen también la Universidad, tienen distintas especialidades, tenemos una visión de Universidad hacia dónde queremos ir”.



El aspirante a la Rectoría de la Universidad Veracruzana añadió:



“Por otro lado conozco el estado de Veracruz bien, sé que pasa, cuáles pudieran ser los vínculos que la Universidad debe tener con distintos espacios del estado, conozco sus problemas sociales, políticos y económicos, me parece que es momento importante donde puedo aportar con mucha seguridad diversas propuestas y conocimientos, claro, todo eso digamos a nivel de aspirante, pero siempre basado en un grupo de académicos y de la situación de nuestra Universidad”.



“¿Qué incluye su propuesta, en esa aspiración para dirigir los destinos de la máxima casa de estudios?”, se le cuestionó al también docente de la facultad de Sociología, quien antes de responder se acomoda en el asiento y comienza a enumerar cada uno de los puntos que considera importantes en su proyecto.



“Debemos de afrontar y combatir todo tipo de violencia, retomar a los estudiantes y a las estudiantes como un elemento fundamental de la Universidad, escucharlos y atender sus propuestas, la perspectiva de género, nosotros en la Universidad tenemos que cambiar las formas de convivencia entre hombres y mujeres, este es un aspecto importante en un contexto internacional de movilizaciones feministas, a nivel nacional y estatal, entonces la perspectiva de género a mí me parece que no es una moda, es una responsabilidad y es muy importante”.



“Encaminarnos a una Universidad inclusiva con acceso a la educación de los y las estudiantes de los pueblos originarios, de los y las estudiantes con discapacidad y el fomento importantísimo de la no discriminación en todos sus ámbitos, son aspectos que no podemos soslayar en una Universidad, además por supuesto, el respeto a las condiciones de trabajo y laborales de todos sus trabajadores y trabajadoras, si tenemos este conjunto de derechos y nosotros los abordamos, los afrontamos, los respetamos y los movemos, pensamos que es un buen momento de generar mejores formas de convivencia al interior de la Universidad”.



En materia administrativa, “¿cómo manejará los recursos de la Universidad Veracruzana en caso de que los integrantes de la Junta de Gobierno, lo designen a usted como nuevo Rector?”, se le inquirió al también exdirector del Instituto de Investigaciones Histórico- Sociales, quien hizo una pausa, cruzó la pierna para luego externar sus puntos de vista respecto a la interrogante planteada.



“Tenemos que cuidar ese recurso y orientarlo a las cuestiones sustantivas de la Universidad, eso es fundamental, responder a propuestas y proyectos de las regiones, hay propuestas interesantes no entiendo por qué en la región Coatzacoalcos, Minatitlán, no hay un centro de investigaciones en Ciencia Sociales por ejemplo, que permita ver todas la problemáticas que tenemos en esa zona, si, la Universidad ha respondido a veces con lentitud pero si ha respondido; en Poza Rica las ingenierías petroleras llegaron un poco tarde pero a lo mejor necesitaríamos nuevos proyectos, centro de investigaciones de la energía , lo que estoy poniendo como ejemplo es que las regiones puede ser puntos fundamentales de crecimiento y desarrollo de la UV”.



“Cuando habla de lentitud en la ejecución de propuestas y proyectos, ¿a qué se refiere concretamente?”, pregunta que le hace recargar su brazo derecho sobre el respaldo de la silla a su costado, para inmediatamente explicar a quienes lo entrevistan.



“Lo que parece es que a veces en varias proyectos y propuestas en la Universidad nos faltaría una especie de articulación, que permita la mejora de propuestas y la eficiencia de recursos, eso es muy importante en estos momentos.



“La vinculación es fundamental, la Universidad no es ente aislado somos parte de la sociedad y entonces nos tenemos que articular con los distintos entes sociales; por ejemplo hay problemas de pobreza en Veracruz, tenemos investigadores excelentes trabajando individualmente, yo creo que tenemos que agrupar a estos investigadores y reinventar las propuestas que coadyuven con otra instancias a soluciones, tenemos excelente investigadores en cambio climático, tenemos que apoyarlos, reforzarlos para eso, tenemos biólogos, tenemos distintos tipos de profesionistas para abordar las problemáticas de la contaminación, entonces yo creo que la articulación con la sociedad es fundamental y no tiene que ser una propuesta demagógica”.



El aspirante a la Rectoría, reiteró la importancia de un equilibrio en la toma de las decisiones para que esa articulación y vinculación logren fortalecer el proceso de autonomía en la Universidad Veracruzana, de ahí que asegure que su propuesta de trabajo contempla todos los ejes basados en el contexto actual de la pandemia y de los impactos que a nivel nacional e internacional se tuvo en materia del sistema de salud, economía y educación.



El eje de sustentabilidad es un aspecto primordial en su plan de trabajo, a lo que dijo:



“Las nuevas generaciones tienen desafíos mayores a las que tuvimos nosotros, no solo es la incertidumbre del empleo y de la seguridad, sino de la reproducción de la propia especie que antes ni lo pensábamos, en ese sentido tenemos que respetar a la naturaleza y al medio ambiente, pero también cuestionar los modelos de producción y consumo que destruyen nuestro planeta, la Universidad tiene que coadyuvar para afrontar este tipo de problemas como el cambio climático, como la contaminación, como prepararse mejor para las futuras pandemias y epidemias, la salud; no podemos estar aislados de todo este proceso y la Universidad es fundamental. Entonces estos ejes, deben ser transversales en todo el modelo educativo de nuestra Universidad.



“¿Qué opina de los actuales procesos administrativos de la Universidad, concretamente qué acciones pondría en práctica para agilizarlos y hacerlos más eficientes?”.



“Tiene que ver con un fenómeno de control administrativo, que a veces el exceso de control no permite decisiones ágiles, porque dices si no controlamos el recurso y compra cada quien donde quiera, entonces habrá mal manejo; me parece a mí que esto es un exceso y hay que cambiar esa dinámica por eso es importante descentralizar, ser eficiente”.



Es más, agregó encarrerado, en el tema de la administración:



“Hemos transitado al contrario en la Universidad, creció el proceso de burocratización como en otras Universidades y resulta que la administración ahora es la que de alguna u otra manera orienta lo que pudiera ser el proceso académico, entonces tenemos que cambiar ese proceso, reorientarlo otra vez seriamente, para que la administración sea aliada del proceso académico”.



Lo que tenemos es una administración más centralizada, por el cuidado de los recursos y el movimiento se excede, aunque no se quiera, se dictan políticas administrativas a la academia y entonces, eso lo tenemos que revertir y se ha hecho en varias Universidades, tenemos que pensar que el proceso de academización esté al centro y la administración presente con los apoyos que se requieren, eso no quiere decir que no cuidemos el recurso, no tenemos que confundir, debemos cuidar el recurso, tenemos que administralo y orientarlo adecuadamente, comentó Aguilar Sánchez.



Para él, esa es la diferencia de lo que propone, se trata de transversalizar, cambiar aspectos que no pueden continuar y que ya la comunidad sabe que no puede ser así, y siguen, aunque en la dinámica son muy absorbentes.



Ya enfocado en la temática de sus propuestas, el doctor en Ciencia Política, se refirió al proceso de academización, al que considera un aspecto importante para la vinculación y articulación de la Universidad con su entorno.



“Tenemos que fortalecer este proceso de academización a partir de mejorar la relación entre docencia e investigación, eso es un aspecto esencial, también los proyectos de investigación, yo creo deben de responder a una concepción más amplia que es la transdisciplinaria, tenemos que darle prioridad a aquellos que se vinculen también con sectores importantes de la sociedad, para coadyuvar a la resolución de los problemas, vinculación y una articulación más sistemática”.



El aspirante a rector, oriundo del municipio de Minatitlán, no podía dejar atrás el tema del Modelo Educativo Integral Flexible, (MEIF), el cual consideró debe adecuarse a los momentos actuales.



“Nos interesa transformar el MEIF en el sentido de que hay nuevas propuestas y nuevas demandas y adecuarse el modelo educativo, varios de los académicos y académicas que ahora estamos con esta propuesta participamos en un diagnóstico desde hace diez años en todas las regiones, conversando con los distintos académicos y grupos de todos los niveles y desde ese momento percibimos como estaba impactando el MEIF y en dónde era bien aceptado y donde no, tenemos una idea clara, pero también los actuales diagnósticos que se han realizado se cambian para pensar en una transformación adecuada real, no simplemente hablar de cambio por hablar, sino en qué aspectos tenemos que ir avanzando”.



Otro punto que supone como sustancial en su proyecto y que tiene que ver con el impacto de la pandemia, es el uso de la tecnologías de la comunicación, estas deben de ser más extensivas, la conectividad para el conjunto de la comunidad, pero especialmente para los estudiantes y las estudiantes que han tenido algunos problemas en continuar con este modelo ahora un poco obligado, sin dejar de lado una cuestión importante que es la adecuación de los contenidos de los planes de estudio “no solamente es la conectividad, no solamente es la extensión de las tecnologías, es también la extensión de los contenidos, si nosotros vamos pensando estos elementos, cómo los articulamos, qué tipo de educación tenemos. Queremos una educación de calidad y de excelencia”.



Se le pidió que comentara acerca de cómo sería su relación con los sindicatos, de ser designado rector: “Tiene que ser respetuosa, hay que hacer reconocimiento en ese sentido, como figuras siempre han sido históricamente defensoras de las condiciones laborales de los trabajadores, ahora que tenemos una nueva ley con la reforma laboral y también tenemos la Ley de Educación Superior, tenemos la responsabilidad tanto la administración universitaria como distintos entes y los sindicatos, de adecuarnos a las dinámicas de rendición de cuentas y transparencia, yo pienso que es un momento importante. Nuestra relación con los sindicatos será respetuosa y de reconocimiento en el marco general de estas dinámicas de rendición de cuentas, compromiso y transparencia con la Universidad”.



¿Qué opinión le merece el trabajo de la rectora Sara Ladrón de Guevara?



“Si pensamos que falta una articulación en la Universidad de varios procesos, yo creo que el periodo de la Rectora en un sentido se centró en por ejemplo, en la parte académica, más en la acreditación, me parece que ese fue un aspecto de su periodo y el otro punto que a mí me parece interesante, es que hubo algunos elementos de innovación por ejemplo, como mujer ella sí tuvo que plantear una perspectiva de género de coordinación que falta desarrollarse, esa parte me pareció bien, me parece que trató de sostener la parte de sustentabilidad pero faltó más trabajo, digamos esa es un poco la visión, salió de un momento tan difícil como fue la etapa del periodo de Duarte, ahora me parece que hay varios elementos que hay que continuar, esto que les estoy comentando yo el proceso de academización fortalecerlo, cambiar la visión de la administración con la academia”.



Aceptó que la Universidad ha transitado por muchas etapas, entre las que destacan: el autoritarismo político en México y en Veracruz, el porrismo, la autonomía universitaria, el crecimiento de posgrados, la internacionalización y movilidad, procesos que agregó, se deben reconocer, pero, que es el momento de darles más rapidez y adecuarlos a los nuevos contextos nacionales e internacionales, con más velocidad, para arrancar inercias que no se han podido romper.



Externó su sentir respecto a los otros aspirantes que al igual que él, buscan llegar a la rectoría, de la Universidad Veracruzana.



“Tienen el derecho a aspirar y supongo también que tienen propuestas interesantes, entonces yo respeto a todos los aspirantes, tengo mi reconocimiento para ellos y ellas, que están también planteándose una propuesta sobre la Universidad”.



Durante la entrevista manifestó su respeto hacia el sexo femenino, de quienes dijo: “no hay nada que enseñar, la obligación ahora es escucharlas” y por supuesto que garantizó formarán parte de su equipo de trabajo de resultar designado como rector.



En ese tenor también se le preguntó su opinión respecto al trabajo que realizan los integrantes de la Junta de Gobierno, para lo cual entrelazó sus manos, como jugando un poco con ellas, para responder con voz un tanto pausada, como hilando sus ideas antes de responder.



“Me parece que hay que respetar mucho a la Junta de Gobierno, lo digo en este sentido, si nosotros estamos aspirando y sabemos digamos que es la Junta de Gobierno que después de una consulta y después de su propia valoración decide, estamos entrando en esa dinámica, me parece que tiene una responsabilidad muy fuerte, tiene que analizar, evaluar y tiene que responder a lo que puedan considerar que es el mejor modelo de Universidad entonces, yo respeto mucho las funciones de la Junta de Gobierno y sus integrantes”.



Al también egresado de la Universidad Pries Mendes Frank, en Grenoble, Francia, se le cuestionó que, en caso de no ser seleccionado, “¿buscaría de nuevo la Rectoría en los próximos años?”, a lo que de manera inmediata y sin titubeos, aclaró:



“Pienso tenemos posibilidades, pero toda mi vida ha sido de mucho trabajo en la academia y en la investigación, tengo muchos proyectos por delante, digamos la propuesta de la rectoría me entusiasma mucho y es parte de lo que he trabajado toda mi vida, no es como si estuviera yo dividido, como inventado a ver si le pego por aquí o a ver qué me dan; cuando converso con académicos y académicas realmente me entusiasmo, me critican también y eso es muy rico, cuando se da en ese proceso el diálogo e intercambio me entusiasma, tengo muchos proyectos de investigación a la par”.



Para concluir, consideró de vital importancia el diálogo con la comunidad universitaria para que conozcan las propuestas de los aspirantes y opinen; “no es campaña electoral, salimos antes porque es necesario dialogar, que se conozcan las propuestas, más allá de lo que la Junta de Gobierno decida, yo creo es muy importante que si estamos planteando un proyecto de participación seamos congruente con ello, eso es lo que yo he hecho toda mi historia, no lo voy hacer diferente, respetando los contextos, respetando instancias, pero no veo por qué no dialogarlo, no comentarlo, no discutir", finalizó.