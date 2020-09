La videovigilancia que yunismo instaló en Álamo sigue sin operar

Instaladas en esta cabecera durante la administración del exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y cuando fungía como alcalde el ahora diputado local Ricardo Arturo Serna Barajas, ambos panistas, las cámaras de vigilancia remota en Álamo no han entrado en servicio.



Se trata de 144 unidades ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad citrícola y zonas conurbadas con los ejidos Pueblo Nuevo, La Unión, Estero del Ídolo y Nuevo Jardín, cuyos núcleos parecen ser colonias, más que comunidades, así también en Chapopote Núñez, localidad al otro lado del río Pantepec.



El tema fue abordado este miércoles, en reunión de Coordinación Regional para la Construcción por la Paz, desarrollada en el puerto de Tuxpan, señaló el alcalde Jorge Vera Hernández.



“En estos próximos días vendrán a hacer la revisión, ahora sí ya, del trabajo o funcionamiento de estas cámaras, para ponerlas en circulación (sic) por sectores, porque hacerlo en una sola emisión con las 144 cámaras va a ser menos fácil”, indicó.



Abundó que, por el tiempo que llevan instaladas pero sin entrar el servicio, algunas presentan daños y tendrán que ser reparadas. “Un aparato que no se utiliza es más fácil que se descomponga no utilizándolo que utilizándolo constantemente”, añadió.



El 12 de julio de 2018, en el primer año de la actual administración municipal, el Alcalde panista igualmente informó que estaba “muy próximo el funcionamiento” de las cámaras de videovigilancia, sin embargo, nada ocurrió entonces y ahora vuelve a hablar del tema.