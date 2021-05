Laguna Verde pinta para ser mucho peor desastre que el Metro, advierten

Las continuas alertas de la deficiente operación de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde pueden generar un desastre similar o peor al de la Línea 12 del Metro de Ciudad de México, advirtió el académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Bernardo Salas Mar.Por lo anterior, el físico-matemático y extrabajador de la nucleoeléctrica entregó este miércoles un escrito a la Presidencia de la República donde enfatiza los continuos fallos de la planta situada en Alto Lucero.“Ya le he mandado muchas cartas y no se ha hecho nada positivo porque se prevenga una situación de riesgo. Es una situación similar porque se está alertando y no se hace nada”.Salas Mar comparó que mientras la tragedia del Metro Olivos suma 25 decesos, un accidente en Laguna Verde puede resultar en una proporción mayor.“De lo que yo hablo serían miles afectados por cáncer y por malformaciones congénitas y esperemos que la suerte nos siga acompañando”.Recordó que el pasado 3 de septiembre , con el proceso de recambio de combustible Laguna Verde registró una situación de riesgo “naranja”, aunque esta situación fue minimizada por el gerente de la planta, Sergio López Villarreal.“De manera deliberada ellos se defienden, me acusan, matan al mensajero y creen que con eso resuelven el problema”.Añadió que contra él existe una campaña de difamación por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y la empresa justifica su cese por pérdida de confianza.“Por eso desde hace 26 años vengo señalando estas cuestiones y a todos les he dicho de estos fraudes de seguridad y de corrupción”.