Lamenta el padre Suazo que se desvirtúe tradición de la Rosca de Reyes

El vocero de la Arquidiócesis de Xalapa, José Manuel Suazo Reyes, lamentó que se haya desvirtuado la tradición de la Rosca de Reyes, al cambiar los elementos significativos para la religión católica que esta representa, y pidió a la sociedad, no dejarse llevar por modas.



"Esos que desvirtúan las tradiciones, pues lamentablemente lo hacen con otros intereses o porque quieren imponer ideologías falsas, que son modas pasajeras. Tenemos que continuar con la tradición porque es una situación de alegría, de gozo".



Y es que, a través de las redes sociales, se ha difundido en varias partes de país, la Rosca de Reyes de Baby Yoda, lo que, para muchas organizaciones, ha sido un ataque a la religión, pues en la iglesia católica la rosca de reyes tiene elementos que representan el nacimiento de Dios.



"Los niños están esperando una noche especial, es la tradición de los Reyes Magos. En el relato bíblico se habla de la presencia de estos magos de oriente que van hasta Belén para adorar al niño Dios y le llevan sus regalos, de ahí se funda esta tradición. Creo que no vale la pena a dedicarle tiempo a aquellos que buscan desvirtuar las tradiciones", reiteró.



El padre, aseveró que se debe continuar con el rescate de las tradiciones a pesar de que existan grupos que busquen modificar todo lo que por años se ha realizado en todos los hogares.



"Nosotros no quisiéramos abonar. Queremos seguir insistiendo en que se continúe con la tradición; tiene un significado muy bello de llevar regalos. La rosca de reyes tiene el valor simbólico que hace referencia a Dios, luego el hecho del niño que está escondido, pues es el niño Dios, esa parte de la tradición, es la que debemos rescatar", comentó.