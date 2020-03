Lamenta PRD que Gobernador “ninguneara” su propuesta ante pandemia

El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del PRD, Jesús Alberto Velázquez Flores, criticó que el gobernador Cuitláhuac García rechazara las propuestas del partido para incluirlas en el plan para encarar la contingencia por coronavirus en Veracruz.



Durante entrevista, el dirigente partidista definió como lamentable que el mandatario, siendo docente de profesión, no haya interpretado el documento.



Y es que destacó que el instituto político está preocupado por la vida, salud y derechos humanos de las y los veracruzanos, motivo por el cual se pusieron a disposición para coadyuvar y no pedían ningún tipo de acuerdo.



“En ningún momento pedimos un acuerdo con el Gobierno del Estado; lo que estamos exigiendo es que la administración estatal cumpla con la promesa de apoyo y bienestar que hoy, de manera inédita e histórica, se requiere, específicamente en materias de salud y económica”, señaló Velázquez Flores.



Cabe destacar que en el documento, el PRD propone acciones concretas para encarar de manera real los efectos durante la contingencia por el COVID-19.



Asimismo, el dirigente perredista manifestó que Cuitláhuac García es quien politiza el tema, pues fue quien pensó en colores y acuerdos, cuando lo único que se solicita es unidad para que entre todos se trate de mitigar los efectos económicos, educativos y de Salud que provoca el virus.



“Sigue pensando en colores, en bandos, en división”, expresó al referir que en este momento crítico que vive no sólo Veracruz, sino el mundo entero, la necesidad que impera es la de convocar a la unión, sensibilidad y solidaridad.



“Debemos sumar, además de voluntad, un trabajo coordinado y recursos que, multiplicados, nos permitan salir mejor librados de esta crisis; le exigimos al Gobernador que por favor entienda ya: es usted quien debe conducir el Estado por el mejor camino. Póngase a trabajar”, asentó.



Para finalizar, Jesús Velazquez dijo que el PRD continúa firme en su llamado y exigencia a unir esfuerzos y que se tomen en cuentas las medidas planteadas para el bien de los veracruzanos.