Lamentan confrontación durante foro sobre matrimonio igualitario en Orizaba

El vocero de la Diócesis de Orizaba, sacerdote Helkyn Enríquez Báez, dijo que no es a gritos como la gente tiene que expresar sus ideas en referencia a la reforma al Código Civil, sino que tiene que ser con un diálogo de altura, por ello dijo que se reprueba toda violencia.



Y es que ayer, en el Foro por la Igualdad y la no Discriminación, organizado por la diputada Mónica Robles, tanto los que están a favor de la reforma como aquellos que están en contra se confrontaron verbalmente y con empujones. Al respecto, el sacerdote lamentó la confrontación de ambos grupos.



"Hay momentos en que puede haber pasión pero ésta no debe estar peleada con la razón; se puede tratar de defender una postura sin llegar a la violencia. Se reprueba todo tipo de violencia, incluso verbal, aunque se tenga derecho a expresarse; siendo la postura que se tenga debe ser en un marco de civilidad".



Añadió que se deben dejar las ideologías de un lado y buscar no imponer una opinión, pero sí una búsqueda de la verdad sobre la familia y del ser humano. "Si en verdad se busca la verdad y el bien común, entonces quedamos purificados de las ideologías que, radicalizadas, llevan incluso a la violencia verbal y a veces hasta física".



De igual forma, dijo que hubo un defecto en el foro porque no se invitaron a especialistas que abarcaran la explicación y que expusieran los beneficios pero también los perjuicios de la reforma.



"La diputada parece que viene anunciar algo que está promoviendo, no algo que están consultando. No se debe imponer una agenda legislativa que a veces ni es parte de un partido sino de una agenda internacional, que parece que se quiere promover a través del gobierno actual".



Dijo que también se observó que había presencia en el foro de personas ajenas a nuestra sociedad. "Vimos que se importaron, podríamos decir personas que podrían asistir a esos foros, pero si se quiere escuchar a una comunidad deben ser representantes de esa misma comunidad los que se escuchen, no hacer presencia de grupos fuertes de otros lugares que desconocen los valores propios de la región".