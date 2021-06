Las “alianzas del miedo” golpearán bajo; no nos dejaremos: Itzel Jurado

Con el cierre de las campañas electorales, las “alianzas del miedo” recurrirán a golpes bajos, guerra sucia e intimidación para disuadir a los ciudadanos de ir a votar, advirtió la candidata de Redes Sociales Progresistas (RSP) a la Presidencia Municipal de Xalapa, Itzel Jurado Ortiz.



“No nos dejaremos. No nos dejaremos intimidar por el miedo. El 6 de junio por la noche Xalapa confirmará su decisión de no más de lo mismo”, aseguró Itzel Jurado.



Contra las alianzas del miedo, las y los ciudadanos se unieron a Itzel y a RSP en una gran coalición a favor de la paz y el progreso; y en calles y colonias, se organizaron para “cazar lobos vestidos de ovejas”.



“Al votar por RSP ganarán mucho y no perderán nada. No perderán sus becas, ni sus programas, ni sus apoyos y ganarán a un gobierno verdaderamente comprometido”.



Tras completar el récord de más colonias visitadas por un candidato o candidata a presidente municipal, un grupo de vecinos le hicieron ver que salvo ella, nadie más se presentó a su calle.



“Y las alianzas del miedo tuvieron el descaro de mandar perifoneo a favor de sus candidatos, cuando aquí tenemos cientos de reclamos”, dijo una de las habitantes.



Por eso, este 6 de junio, Itzel Jurado recomendó acudir temprano a la casilla y votar parejo por RSP en las boletas a presidente municipal, diputación local y federal.