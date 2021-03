Le dijo que le iba a regalar despensa y al final la defraudó con 300 pesos, en Coatzacoalcos

Yolanda Hernández Alemán, quien se dedica a la venta de palomitas y chicharrones en las calles de Coatzacoalcos para poder costear la rehabilitación de su hijo que padece parálisis cerebral, una discapacidad que tiene de nacimiento, fue víctima de robo por parte de un hombre que mintió con respecto a regalarle una despensa.



La mujer y su hijo Francisco Samuel, de 5 años, se viralizaron en redes sociales cuando se dio a conocer la historia del pequeño que nació sietemesino con este padecimiento.



Es por ello que la ayuda por parte de la población se ha desbordado y las donaciones de dinero, artículos y demás no han cesado. No obstante, este jueves un falso altruista le quitó 300 pesos, producto de las ventas del día anterior.



La mujer informó que un hombre le llamó para pedirle su dirección y regalarle una despensa. El sujeto llegó y tras entrar a su casa y conocer a su familia, le pidió que lo acompañara en un taxi al mercado “Morelos”, donde le daría una despensa.



Al llegar al sitio, el hombre le pidió 300 pesos o más que trajera en efectivo para un "cambio", la dejó en el taxi esperando y nunca volvió.



Yolanda Hernández con lágrimas en los ojos lamentó que el sujeto en cuestión se haya llevado el dinero, producto de su venta de chicharrón.



Su hijo recibe terapias pues antes no podía moverse ni hablar pero ahora con la que toma lo han ayudado a estimular sus músculos; ya camina de puntitas acompañado de una andadera, sostiene los objetos con sus manos y logra decir algunas palabras.



“Yo soy diabética y por eso se me adelantó mi parto. Gracias a Dios él ha avanzado porque no caminaba, no gateaba, no hacía nada; su cabecita no la sostenía, sus manos tampoco. Ahorita ya ha avanzado”, refirió.



Por las mañanas, él cursa el preescolar en línea por la pandemia; es un niño inteligente y dedicado en la escuela con ganas de aprender y salir adelante.



A pesar de su discapacidad, el pequeño Samuel acompaña a su mamá todas las tardes a vender las palomitas y chicharrones, caminan varios kilómetros en diferentes puntos de la ciudad y de esta manera es como se mantienen, ya que ella es madre soltera.



“El DIF nos cobra 35 pesos y la consulta en 200 cuando le toca cada dos meses o tres. Tengo que trabajar así, ando vendiendo ahorita, chicharrones y palomitas. Él me acompaña, me ayuda, es mi acompañante, todas las tardes salimos a trabajar. Lo que junto es para la comida, para la luz, el agua, porque no tengo otro modo de trabajar”, dijo.



Si alguien desea darles una donación para que pueda seguir su rehabilitación, pueden comunicarse al número 921 103 68 95.