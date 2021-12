Le pelean predio a Expresidente del Poder Judicial; acusan influyentismo

Edel Humberto Álvarez Peña, cuando fungió como magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Veracruz, incurrió en una serie de abusos y en tráfico de influencias para comprar de manera fraudulenta, a través de la empresa “Jícaros”, un terreno de 20 hectáreas en el municipio de Xico.Y a dos años de haber dejado el cargo, sigue “manipulando” y “haciendo lo que quiere” en el Poder Judicial, acusó Jesús Morales Ale, quien ha entablado una lucha jurídica para recuperar la propiedad.Aseveró que a pesar de existir la sentencia de un Juez que prohíbe la venta del terreno, Álvarez Peña usó toda su influencia en el Poder Judicial para con argucias legaloides comprar el terreno en 170 mil pesos, cuando está valuado en 18 millones de pesos, razón por la cual no lo quiere devolver.Morales Ale, hijo de Jesús Aurelio Morales Virués, la persona que vendió el terreno y que ya falleció, acusó que se trata de una compra fraudulenta cometida por Edel Álvarez cuando representó al Poder Judicial del 1° de diciembre de 2016 al 3 de diciembre de 2019.Explicó que su papá vendió el terreno pese a que es una propiedad mancomunada con su esposa, la señora Rosa Elba Ale Sánchez y ella en ningún momento dio su aval o autorización para que se llevara a cabo la operación.La sociedad conyugal de la propiedad agregó que no representó ningún obstáculo para Álvarez Peña, ya que tenía “todo el Poder Judicial en sus manos”.Y ahora dijo, a dos años de haber dejado el cargo, Álvarez Peña sigue teniendo la mano metida en el Poder Judicial dictando órdenes a los jueces, sobre todo a los del Distrito de Coatepec que han detenido todo el proceso para que se declare inválida y se nulifique la compra venta del terreno.“Edel Álvarez Peña no ha perdido el poder en el Tribunal Superior de Justicia, sigue mandando y haciendo de las suyas en el Poder Judicial de Veracruz. Pido a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Isabel Inés Romero Cruz, que deje de jugar y se ponga a hacer su papel”.Expuso que también tiene la mano metida en el Registro Público de la Propiedad y de Inspección y Archivo General de Notarías, pues fue director de ese organismo, toda vez que ahora la propiedad no aparece en los registros.Manifestó que la compra-venta se hizo mediante la empresa Jícaros Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada con el RFC JIC9607318K6 de la Ciudad de México.Por iniciar el proceso para recuperar la propiedad, dijo que ya hay represalias en su contra, pues pretenden fincarle responsabilidad del delito de violencia sexual en contra de una menor, por lo que manifestó estar preocupado y responsabiliza a Edel Humberto Álvarez Peña de lo que pudiera pasarle.“Yo le pido ayuda a Verónica Hernández Giadáns, fiscal general y al gobernador Cuitláhuac García Jiménez porque en este caso hay mucho tráfico de influencias”.