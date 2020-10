Le quitan billete ganador de la rifa del avión a telesecundaria del municipio de Los Reyes

Padres de familia de la telesecundaria “Gregorio Torres” denunciaron que, por calificarlos prácticamente de ignorantes, el delegado de Bienestar regional, Dagoberto Valverde, y el director el Instituto Nacional para los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Escobar, les quitaron el billete de lotería ganador de 20 millones de pesos y les dicen que se hará lo que ellos digan.



Los pobladores de la comunidad de Sihuateo, en el municipio de Los Reyes, recordaron que ese billete se los donó una fundación por ser un plantel en una localidad de alto rezago.



Agregaron que cuando supieron que se ganaron 20 millones hicieron planes para construir unas aulas y se instalara aquí mismo un plantel de bachillerato, pues una vez que terminan los jóvenes la secundaria, si quieren seguir estudiando tienen que ir hasta Zongolica, lo que algunos ya no pueden hacer.



Mencionaron que también querían arreglar el camino principal, pues en época de lluvias los menores no pueden transitar por ahí.



Sin embargo, señalaron, el delegado de Bienestar regional y el director del INPI citaron a la tesorera en un domicilio particular el pasado 17 de septiembre y ahí le dijeron que debía entregarles el billete de lotería y le hicieron firmar una hoja simple.



Agregaron que después de eso, al siguiente lunes fueron esos funcionarios y otros más, unas diez personas en total a ver a los padres de familia y les dijeron que los planes que ellos tenían no sirven porque ellos no están capacitados para decidir cómo se invertirá el dinero.



Ante lo que consideraron un abuso de esas personas, los inconformes solicitaron la presencia del delegado federal, Manuel Huerta y se arregle esta situación.