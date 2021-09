Le robaron su mochila en CAXA; pide apoyo para, al menos, recuperar sus documentos

Buenas tardes.



Mi nombre es Elisa Ramírez García, el día jueves 9 de septiembre del presente año me robaron mi mochila en la terminal de ADO CAXA, la cual tenía todos mis documentos personales, acta de nacimiento, CURP, credencial de elector, certificado de estudios, pasaporte.



Estaba en la terminal de ADO esperando que saliera mi autobús con destino a Acayucan, Veracruz, faltaba una hora aproximadamente, por lo que decidí conectar mi teléfono unos minutos, en eso dejé mi mochila en un asiento para sacar mi cargador, la dejé un momento mientras conectaba mi teléfono y al voltear me doy cuenta que mi mochila ya no estaba.



Lo reporté con los guardias de seguridad, me llevaron a preguntar con el personal de limpieza para ver si ellos la habían recogido, pero no fue así, por lo que revisaron las cámaras de seguridad.



Después un guardia me dijo que había visto a un hombre salir de la terminal con una mochila rosada pero que llevaba como 10 minutos y se había ido, por lo que el gerente de ADO no se hizo responsable, y me dijo que había sido mi culpa por distraerme, y como la persona que sustrajo la mochila se había ido, ellos no podían hacer nada al respecto.



Luego un guardia me dijo que llamara al 911, llamé y me dijeron que me trasladara a la Fiscalía para realizar mi denuncia; fui, pero el personal me dijo que tenía que tener una identificación para poder levantar la denuncia, le contesté que me habían robado todo prácticamente, por lo que me dijo que mejor si tenía tarjetas lo primero que debía hacer era cancelarlas; accedí y fui a cancelar mis tarjetas para que no pudieran hacer uso de ellas.



Era tarde y decidí regresar a la terminal porque no conocía a nadie en Xalapa y no tenía dinero y mucho menos donde pasar la noche, por lo que regresando a la terminal solo me ofrecieron un descuento para poder regresar a casa.



Quisiera saber si son muy amables de publicar esto, para saber si alguien de pura casualidad encontró mis documentos tirados, ya que me urge recuperarlos.



Agradecería mucho que me ayudaran publicando esto.



Bendiciones, y nuevamente gracias.