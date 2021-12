Le va a ir mal a nuevos hoteles en Coatzacoalcos, prevén empresarios

La llegada de 3 nuevos hoteles a Coatzacoalcos no sería un acierto por el momento, dadas las condiciones de ocupación que hay actualmente.Así lo afirmó el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Coatzacoalcos, Ernesto López Martínez, tras la declaración hecha el fin de semana por la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú Lago, sobre la posible llegada de esta nueva infraestructura obedece a la demanda que podría haber con el Corredor Interoceánico."Pienso que sería un error construir más hoteles tomando en cuenta que hay dos hoteles cerrados, el que era el Marriot y el City Exprés, ¿para qué construir más si ahí hay dos que se pudieran utilizar?“Creo que las condiciones de ocupación y demanda de cuartos no es para construir más hoteles, deberíamos afianzar la ocupación en la ciudad y después buscar a lo mejor construir, pero ahorita no es el momento", dijo.En ese sentido, apuntó que actualmente se mantiene una ocupación superior al 30 por ciento, en 2018 y 2019 este porcentaje de ocupación superaba el 40 por ciento.Externó que esperan que en 2022 se incremente la ocupación hotelera en Coatzacoalcos con las nuevas condiciones en la industria a través de las inversiones.Dijo que por ahora la demanda de habitaciones no es buena.Actualmente hay mil 161 habitaciones en toda la ciudad y a partir de la próxima semana la ocupación volverá a descender pues muchos de los que utilizan hoteles por su trabajo en la industria se van a casa a pasar las fiestas de fin de año con su familia.