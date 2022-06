canal gratis”

Buenas tardes, de la manera más atenta quisiera que se publique la siguiente denuncia sobre abusos de TELMEX, para alertar a los Xalapeños:Se alerta al público en general que no ingresen al canal HBO MAX que viene como promoción de “un mes gratis” en los recibos de la Empresa Telefónica TELMEXya que para poder ver el contenido piden confirmar con número de teléfono, un correo y crear un usuario con contraseña.Una vez creado lo anterior para tener acceso, quedas atrapado en el canal no de forma figurada o por el contenido que ofrece, sino porque en el siguiente mes y los sucesivos te hacen el cargo de 127 pesos quieras el servicio o no.A la hora de realizar la queja por dicho cargo, el argumento es sencillamente que se debería haber cancelado el HBO MAX desde el principio y que no se puede hacer nada.Dicho argumento no viene escrito ni te lo hacen saber cuando ingresas los datos a este “y ahí es donde inicia el calvario de reclamar con la esperanza de que te devuelvan esa cantidad que se suma, obligadamente, a hacer crecer la inmensa fortuna de uno de los hombres más ricos del mundo, a nuestras costillas y nuestros bolsillos.