Lector expone presunto abuso de policías estatales, en Xalapa

Buen día, Alcalorpolítico.com



Me gustaría realizar una denuncia anónima pero de manera pública. Es sobre todo un llamado pero no a las autoridades sino a los ciudadanos, gente del día a día que se expone al mal uso y manejo de las fuerzas del orden, en donde cada fin de semana se cometen violaciones a la integridad y a los derechos de las personas.



Fui detenido sin razón alguna el sábado 1° de mayo de 2021 por elementos de la Policía Estatal quienes argumentaban que yo tenía aliento alcohólico.



Como estudiante de Medicina expliqué en primer lugar la necesidad de una prueba espirométrica y posteriormente la presencia de la autoridad pertinente, ya que no eran ni Tránsito del Estado ni Policía Vial, a lo que inmediatamente se procedió a amenazar en mi contra, mostrándome un elemento de la Policía un celular en donde y con palabras textuales se me dijo: "Ya ahí viene la grúa, vas a pagar doble remolque, te me vas a San José y te va a tocar ‘calentada’". Es increíble el atropello a los derechos.



Hago y espero hacer pública esta denuncia porque es la segunda vez que esto me ocurre y en la primera por miedo, por el estrés de pagar ese doble remolque, por estar 8 horas en San José sin justificación y por lo golpes que sufrí no pude realizar este relato.



Espero que la población pueda informarse de esto y que se cuide, no solo de los ladrones o aquellos de cuello blanco sino de las fuerzas del orden. Estamos a merced de nuestra capacidad de protegernos a nosotros mismos.



Gracias.