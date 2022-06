Buen día:A quien corresponda.Quisiera expresar una inconformidad sobre la deficiente atención en el Registro Civil de Xalapa, específicamente en la Central de Abastos, ya que dan 4 citas por día y cuando acudes a pedir informes no te ayudan, sólo te dan la información a medias.Desde el mes de marzo estoy tratando de hacer un trámite que por una cosa y otra me ponen trabas y peros y me dicen que me van a cobrar por algo que debe ser gratuito.Se me hace raro que en muchas oficinas de Gobierno, escuelas y negocios ya están acudiendo y atendiendo con normalidad y el Registro Civil sigue detenido por la pandemia.Quisiera saber si pueden ustedes publicar mi denuncia de esto que está sucediendo.De antemano, gracias.