Legislador que supera COVID-19 recomienda cuidarse y seguir medidas sanitarias

El diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, Eric Domínguez Vázquez, confirmó que estuvo hospitalizado en el Centro de Alta Especialidad (CAE) “Dr. Rafael Lucio” por haberse contagiado “del maldito” virus SARS-CoV-2 (COVID-19).



Reconoció que vivió momentos muy difíciles, tal vez los más complicados que ha tenido en la vida, por lo que agregó que esa enfermedad no se desea ni al peor enemigo.



Enfatizó que el aire es gratis, sin embargo, “esta maldita enfermedad es lo que nos quita, el aire. No saben que horrible se siente no poder respirar. Esto no es broma, yo viví en carne propia el terror de ese maldito virus que se llama COVID”.



A 58 días del primer síntoma de la enfermedad, añadió, ha superado la enfermedad al haber resultado negativo a la segunda prueba y por consiguiente fue dado de alta, “estoy al cien por ciento”.



Expuso que los primeros días del pasado mes de junio dio positivo a la prueba de COVID-19, por lo que tuvo que ser hospitalizado y agradeció al personal médico del CAE (médicas, médicos y enfermeras) porque fueron “unos ángeles caídos del cielo” que lo ayudaron a salir de la crisis tan complicada “que es este maldito virus del COVID”.



Dijo desconocer dónde se contagió, “pudo haber sido en Papantla, pudo haber sido aquí en el Congreso, puedo haber sido en Xalapa, en mi casa. No lo sé”.



Agregó que ante la situación tan complicado que se está viviendo “todos corremos el riesgo las 24 horas del día, por eso debemos de cuidarnos y protegernos mucho”.



Domínguez Vázquez añadió que su distrito Papantla pasa por una situación muy crítica ya que ha rebasado la luz roja del semáforo de riesgo epidemiológico y ha pasado a la “luz guinda”.



El Legislador exhortó a la población a cuidarse y hacer el esfuerzo por acatar las medidas preventivas y si no hay necesidad de salir a la calle, es mejor que darse, sobre todo porque aún no hay una vacuna, “lo único que nos va a salvar la vida es quedarnos en casa”.