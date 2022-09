Lejos de quitar dinero al Poder Judicial, se le otorgó más cuando necesitó: Lima Franco

El secretario de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco, dijo que es "totalmente falso" que la dependencia a su cargo haya desaparecido casi mil millones de pesos del supuesto subejercicio que dejó la expresidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Sofía Martínez Huerta.Tras la acusación que hiciera la magistrada Concepción Flores Saviaga, en ese sentido; el funcionario estatal comentó que lejos de quitarle el dinero, se le ha otorgado más en los momentos que lo ha necesitado."Es totalmente falso decir que la SEFIPLAN se quedó con mil millones de pesos del Poder Judicial del Estado por un supuesto subejercicio, decir que es totalmente falso. La SEFIPLAN no se ha quedado con ningún recurso del PJE", mencionó.Lima Franco recordó la problemática que ha enfrentado este poder público ante la insuficiencia presupuestal de los últimos, requiriendo incluso que el Gobierno del Estado le apoye con ampliaciones presupuestales, autorizadas por Congreso local."Es totalmente falso, no ha habido ningún subejercicio, los recursos incluso han quedado comprometidos. Ahí están las cuentas públicas del Poder Judicial de los últimos años donde no les ha quedado recursos y mucho menos un subejercicio y en esas cantidades que existen (menciona la magistrada)", sostuvo.Como titular de la SEFIPLAN expuso que la instrucción del Gobernador es fortalecer la justicia en la entidad a través de un presupuesto justo, "es así como hemos venido trabajando en los últimos años"."Es una línea equivocada e incorrecta lo que dijo la magistrada. Lejos de que el Gobierno del Estado se haya quedado con dinero del PJE, al contrario, se les ha tenido que dar más recursos para que puedan concluir sus ejercicios fiscales", concluyó.