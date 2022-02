Lejos de subir, el pasivo de Veracruz ha disminuido en $6 mil millones: Lima Franco

El titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz, José Luis Lima Franco, calificó como “una interpretación incorrecta” la afirmación de la la Auditoría Superior de la Federación (ASF), quien sostuvo que Veracruz es la principal entidad con mayor riesgo de afectar la sostenibilidad de sus finanzas públicas en el país.Durante entrevista para Alcalorpolitico.com, el funcionario estatal señaló que lejos de subir el pasivo total de la Entidad, éste ha disminuido en más de 6 mil millones de pesos, desde el 2018, cuando Cuitláhuac García Jiménez tomó la titularidad del Ejecutivo.“Es una interpretación incorrecta, esta administración ha sido la primera que no solamente ha contenido la deuda, sino que la ha disminuido y prueba de ello es que prácticamente desde el 2018, cuando el pasivo total del Estado era de cerca de 59 mil millones de pesos, hoy al cuarto trimestre de 2021 la deuda anda cerca de 53 mil millones de pesos”, aseguró.La ASF hizo estos señalamientos debido al monto elevado de deuda pública que arrastra Veracruz y a que más del 50 por ciento de la contratación de obligaciones en 2020 fue para refinanciar los préstamos existentes.“Creo que es una interpretación errónea, también mencionar que en el mismo semáforo de las alertas que tiene la Secretaría de Hacienda y Crédito (SHCP), el nivel de la deuda de Veracruz está en verde, es decir, está en nivel sostenible, no es un problema para Veracruz, no se va a convertir en un problema como en el pasado que se dejó de pagar a los pensionados, a los docentes, a los municipios y a los contratistas”, puntualizó Lima Franco.Además, destacó que la calificación crediticia del Estado ha ido mejorando en los últimos años, esto, por el buen uso que se ha hecho de los recursos públicos.“Respetamos esa opinión de la ASF pero consideramos que es una interpretación incorrecta, al contrario, esta administración ha sido la primera en muchos años que ha ido reduciendo la deuda”, insistió.El titular de SEFIPLAN recordó que el Gobierno de García Jiménez, al inicio, hizo un restructuración de la deuda bancaria, cambiando los créditos que se tenían con algunos bancos por unos nuevos y con mejores condiciones, con menos tasas de interés, lo que se traduce en pagar menos mes con mes.“Simplemente al refinanciar un crédito por otro, pues aparece en el número absoluto como que el Estado haya pedido crédito por más de 20 mmdp, como mencionan pero al final del día el monto de la deuda se mantiene igual, es decir, no se aumentó”, reafirmó.José Luis Lima Franco enumeró que la administración estatal ha solicitado tres préstamos bancarios a corto plazo (que se pagan a un año) y que se tramitan al final del ejercicio fiscal para poder cumplir con los aguinaldos y otras prestaciones, en su mayoría, a los trabajadores del magisterio.“Son parte de estos mecanismos (de financiación), no son créditos que se van sumando a la deuda, sino que se pide uno, se paga en el transcurso del año y se vuelve a pedir, no son acumulables, no se pueden equiparar como si fueran una cifra total”, manifestó.Refirió también que año con año han ido pidiendo menos, pues en 2018 lo requerido fue por 2 mil 500 mdp, mientras que en 2021, se dispusieron de mil 600 mdp (el único que estaría vigente y se está pagando); para 2022, estimó, será mucho menos y en 2024, ya no habría necesidad de hacerlo.“Que podamos dejar una administración ya equilibrada financieramente, que ya no traiga esos déficit estructurales que viene cargando desde el pasado”, finalizó el funcionario estatal.