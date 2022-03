Leyes en favor de las mujeres no se ven en la práctica: Colectivo Cihuatlahtolli

Aunque se han tenido avances legislativos en materia de los derechos de las mujeres, estos no son una realidad en la práctica, consideró la presidenta del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, María de la Cruz Jaimes García, quien agregó que con el Gobierno de la Cuarta Transformación los derechos humanos de las féminas están en verdadero riesgo."Creo que estamos en retroceso y la realidad lo dice, porque los presupuestos a favor de las mujeres han disminuido considerablemente, cada día se recorta más. En el Estado de Veracruz lo que vemos es un reflejo de lo que pasa a nivel nacional, pues es una política de simulación. No es una política que esté trabajando realmente por los derechos de las mujeres".Lamentó que los avances no se estén viendo reflejados en la vida cotidiana de las féminas. "La fecha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para los gobiernos y los políticos es sólo discurso".La feminista apuntó que pareciera que el avance significativo en materia de derechos humanos de las mujeres, el cual ha sido resultado del trabajo arduo efectuado por féminas defensoras de los derechos, viene ahora en retroceso."Hace falta que los avances se vean reflejados, que se vuelvan una realidad. Que las mujeres podamos decir que hay acceso a la justicia, por ejemplo. Que los procesos no son tan tardados, que se están investigando los feminicidios, que se está haciendo justicia en los casos de aquellas que fueron privadas de la vida. Hace falta también que las mujeres que ponen una denuncia tengan un respaldo jurídico", concluyó.