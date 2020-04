Líder de MORENA en Congreso pide “apretar” a partidos para que donen prerrogativas

El presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado, Juan Javier Gómez Cazarín, pidió a sus homólogos “apretar” a sus partidos políticos en el Estado para que donen la mitad de sus prerrogativas ante la contingencia que hay de COVID-19.



Aseveró que, a nivel estatal, se busca que MORENA aporte la mitad de los 124 millones de pesos de su presupuesto 2020.



“Necesitamos hospitales preparados con medicinas y estamos sumando la voluntad de los diputados e invitamos a los demás legisladores a que aprieten a sus partidos y se haga la donación del 50 por ciento de las prerrogativas”, propuso.



El legislador aseguró que además, los integrantes de la bancada morenista, así como personal directivo de la LXV Legislatura, donarán su salario de este mes para destinarlo a la Secretaría de Salud, recursos aproximadamente por 2 millones de pesos.



“Los diputados de MORENA ya hicieron la donación de un mes de su salario; estamos viendo con la Secretaría de Salud para ver de qué manera será empleado”, refirió.



El diputado local calculó que si todos los partidos aportan la mitad de sus prerrogativas, se conseguirían recursos por unos 162 millones de pesos que se podrían destinar al sector Salud y atender la emergencia sanitaria del COVID-19.



“En MORENA, aunque todavía no está definido el tema de la dirigencia, buscamos que esta donación sea haga para ir contra contingencia y que los recursos se destinen en el Estado. Que los recursos no se gasten en partidos políticos cuando hay tanta necesidad en la población con la pandemia”, declaró.



Recordó que en este 2020, el Congreso del Estado no aumentó el presupuesto del Poder Legislativo y además de donar sus salarios, estudian otras medidas que podrían definirse en los próximos días.



“Somos respetuosos de las demás bancadas, estamos dispuestos a que se done el 50 por ciento pero habría que considerar a los demás partidos a ver cuánto están dispuestos a dar en donación”, reiteró.



En cuanto a las reformas que propuso el gobernador, Cuitláhuac García, para recortar en más de 500 millones de pesos el presupuesto en materia electoral para 2021, Gómez Cazarín dijo que se requiere tiempo para el análisis del proyecto.



“Tenemos que ir viendo cómo está avanzando esta contingencia y con base en ello, estaremos procesando la iniciativa”, indicó.