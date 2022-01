Líder de organización amaga con “detener” a policías municipales de Xalapa que abusen

El representante estatal de la organización Pueblos Unidos por Veracruz, Juan Piedra Moctezuma, amenazó con detener las patrullas y elementos de la Policía Municipal en Campo de Tiro, para exigir que paren las actuaciones “arbitrarias” en las que estarían incurriendo los uniformados.En los bajos del Palacio Municipal, donde se congregó con seguidores de su movimiento en espera de una audiencia con el Alcalde, indicó que esta medida también la tomarían para evitar que los inspectores de Comercio abusen de su poder contra los vendedores ambulantes.“Si en un momento dado policía e inspectores, quien sea que se sienta arbitrario, nos vamos a reunir toda la gente en la zona Campo de Tiro y no vamos a dejar salir ni una patrulla, ni un inspector; los vamos a parar”, amagó.Negó que con la medida de presión busquen agredir a los integrantes de la corporación policíaca, sino que buscan que se les respete y se les dé el valor que merecen como ciudadanos.Y es que acusó que en esa zona de la ciudad, los elementos detienen a jóvenes presuntamente sin motivo y cuando intentan grabar lo que ocurre, les quitan los teléfonos celulares y los dañan.“La Policía Municipal está haciendo lo que la Policía Estatal está haciendo, encuentran un chamaco, por ejemplo al señor, lo registran, le quitan la maleta y lo que traiga, en Xalapa ya no podemos vivir, hay que andar pero (con cuidado), nuestros hijos ya no son libres”, señaló el líder de esta organización.Sostuvo que en la Constitución dice que hay libertad de expresión pero criticó que si se presenta en el Palacio Municipal y se pone a gritar, la Policía lo va a detener.“¿Cuál es la libertad, díganme? En la Ciudad de México los golpean, rayan paredes, nosotros no hacemos eso”, afirmó al precisar que “le quede bien claro, tanto a las autoridades, que no hay libertad en Xalapa y que mucha gente está desesperada, muchas madres están desesperadas por sus hijos”.Aunque reconoció que los altercados entre los inspectores de Comercio y los vendedores callejeros se dieron en la administración del exalcalde Hipólito Rodríguez Herrero, afirmó que en el Gobierno de Ricardo Ahued Bardahuil hay funcionarios “que ahorita que ya entraron se sienten prepotentes”.Dijo que está entregando el padrón de los 200 comerciantes informales que agrupa la asociación a su cargo, en el que supuestamente se indica que no lucra con el trabajo de los vendedores.“Los vendedores ambulantes en Xalapa van a estar mejor porque estamos procediendo legalmente”, aseveró.