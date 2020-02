Líder de Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo teme otra detención

El secretario general del Sindicato de Empleados del Poder Ejecutivo de Veracruz (SEPEV), Acmer Antonio Galicia Campos, detenido y liberado en días pasados, responsabilizó de manera directa al subsecretario de Finanzas y Administración del Estado, Eleazar Guerrero Pérez y al director de Administración, Carlos Bernabé Pérez Salazar, de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), de cualquier agresión hacia su persona o a su familia."Yo responsabilizo directamente a Eleazar Guerrero y a su pariente Carlos Bernabé Pérez y a la familia de Eleazar que está dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes fueron quienes me detuvieron indebidamente, los hago responsables de todo lo que me pueda suceder a mí, a mi familia y a cualquiera de mis representados", dijo.El líder sindical afirmó que le han notificado que nuevamente pretenden acusarlo y proceder en su contra.Cabe señalar que el pasado 11 de febrero, Galicia Campos fue detenido cuando encabezaba una protesta en SEFIPLAN, presuntamente por impedir el paso hacia la dependencia, no obstante, fue liberado al no acreditarse ningún delito ante Juez."Repruebo que con todo sólo intenten volver a preceder penalmente en contra de mi persona con una supuesta acumulación de carpetas para tratar nuevamente de privarme ilegalmente de mi libertad", dijo.Lamentó que dichos funcionarios en lugar de proteger a los ciudadanos, los etiqueten como criminales, sabiendo que lo único que reclaman son los derechos de los trabajadores."Tenemos compañeros con más de 20 años de servicio que no cotizan al Instituto de Pensiones, significa que nunca van a tener una jubilación, esas son las injusticias que estamos peleando a parte de las prestaciones que ya les debe de pagar el Gobierno".Aseguró que su pasada detención fue de manera arbitraria, pues elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) no le dijeron los motivos de su aprehensión.