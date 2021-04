Líder de VIVE miente para atacar, intentó engañar a autoridades: CMAS Xalapa

La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa acusó al líder del Grupo VIVE, Francisco Rodríguez Pineda, de actuar "con dolo" y "acusaciones falsas" para desacreditar al organismo paramunicipal, al tiempo que lo acusó de hacer "uso indebido del servicio de agua potable".En respuesta a la protesta de este lunes afuera de Palacio Municipal, donde el líder se extrajo sangre en la vía pública para manchar una imagen del alcalde Hipólito Rodríguez, la dependencia precisó que hace varias semanas, esta persona acudió como gestor a nombre y en representación de una particular a las oficinas centrales de la Comisión, presentando documentos de un departamento para tramitar el cambio de propietario.“Tras la verificación de la información, se encontró que era un domicilio sin contrato previo, es decir, no tenía contratación ni cuenta vigente con la CMAS. La inspección en sitio arrojó que había un medidor conectado de manera irregular y haciendo uso indebido del servicio de agua potable, incluso, el medidor fue reportado como robado o extraviado por otro usuario”.Según el organismo operador, "el uso indebido del medidor ajeno se dio presuntamente para simular que había una cuenta en un complejo de departamentos en donde todos los habitantes están regularizados y tienen contrato, excepto el caso que presentó Francisco Rodríguez Pineda, intentando de esta forma engañar a las autoridades".Acotó que por esta anomalía, por toma directa conectada de manera irregular y uso indebido del agua en un domicilio sin contrato, le impuso una sanción, que él se negó a pagar."Aunado a la sanción, el procedimiento legal dicta que se contrate -como a todas las personas usuarias de este organismo operador- y asumir el costo dependiendo del régimen doméstico que se le indique".La Comisión de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa reiteró que ante ello, Rodríguez Pineda intentó "desacreditar a esta institución y a las autoridades", al no acudir a las oficinas centrales, ni seguir el procedimiento."Por el contrario, se manifestó en bajos del Palacio Municipal este lunes 26 de abril, incitando a sus agremiados a sacarse sangre con el fin de ejercer presión mediática para que se acceda a sus exigencias".La CMAS exhibió que posteriormente Rodríguez Pineda pagó los montos correspondientes, de sanción y contrato, "por lo cual se infiere que esta persona actuó con dolo y acusaciones falsas ante los medios de información".De igual modo, recordó a la ciudadanía y zona conurbada en donde CMAS Xalapa brinda sus servicios, que la institución no cuenta con gestores externos, sino que todos los trámites se realizan en las áreas correspondientes de manera directa."Los gestores, generalmente familiares del titular, sólo se aceptan en caso de alguna emergencia de salud del propietario que le impida acudir a las oficinas para hacer un trámite", aclaró.Finalmente, la dependencia exhortó a denunciar a "las personas que quieran sacar algún tipo de beneficio personal o que les digan que pueden realizar un trámite con menor costo o en menor tiempo".