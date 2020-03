Líderes del SNTE controlan plazas, cambios, ascensos y préstamos, denuncian

Una “cúpula” representada actualmente por el dirigente del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Alfonso Cepeda, busca el control de los puestos directivos de la organización sindical en Veracruz y todo el país con un proceso de renovación amañado.



Esto lo acusó el coordinador nacional del movimiento Maestros por México (MXM), Alberto Hernández Meneses, en conferencia de prensa en Xalapa.



Aseveró que la democratización de los sindicatos que proyecta el actual Gobierno Federal, está en riesgo e incluso se está regresando a viejas prácticas que predominaron durante los gobiernos anteriores.



“Las plazas, las vacantes, se siguen aplicando indiscriminadamente por los dirigentes de los Estados; para ascender a un maestro a director hay que ir a ver a los de la Sección, en este caso 32, para acreditar una vacante lo aplican ellos”.



“Eso quiere decir que no hay autoridad y no se está respetando el Estado de Derecho. Los cambios, los ascensos, los préstamos, todo es manejado totalmente por los pseudodirigentes de las secciones en los estados, rompiendo lo que dice la Constitución de que la rectoría la debe de tener el Estado, lo mismo pasa con la cuestión sindical”, acusó Hernández Meneses.



El coordinador de MXM dijo que es necesario que se cumpla con la Ley Laboral y con la Ley Educativa para renovar las dirigencias del SNTE a nivel nacional y en los Estados.



“Esto quiere decir que se deben de nombrar los dirigentes, en los diferentes niveles de representación de nuestra organización, a través del voto secreto, universal y directo”.



Acusó que a la fecha, en Nuevo León, Tlaxcala, Sinaloa y Baja California se están sacando convocatorias sustentadas en un reglamento hecho a espaldas de los trabajadores de la educación, el cual contradice los estatutos del SNTE, la nueva Ley Laboral, así como el convenio 98 de la OIT, referente al derecho de sindicación y de negociación colectiva.



“También se contradice un reglamento con el compromiso de México firmado con el TMEC y que violenta la Constitución y los Estatutos”.



Consideró que lo primero que se debe de renovar es el Comité Ejecutivo Nacional, después las Secciones y finalmente las delegaciones sindicales y los centros de trabajo.



“Además, que se instale una mesa sindical con todas las expresiones interesadas en participar para que ahí definamos, junto con un árbitro neutral, las reglas del juego, el cual puede ser el INE”.



“Además de que este proceso lo lleve el árbitro neutral, que se invite a observadores internacionales y nacionales, para que esto se dé transparente, garantizando un proceso democrático”.



En ese sentido, acusó la inacción de las autoridades del sector educativo, pues el propio titular de la SEP, Esteban Moctezuma, reconoció que desconoce el proceso de renovación que se está generando en el SNTE.



“Cepeda publicó ese reglamento que, por ciento, ni el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ni la Secretaría del Trabajo, ni la Secretaría de Educación, se han pronunciado al respecto. Con base a ese reglamento han sacado convocatorias en 4 Estados para 4 Secciones. Nuevo León, 21, 31 de Tlaxcala, 27 de Sinaloa y la 2 de Baja California”.



Advirtió que las convocatorias establecen que el proceso electoral lo llevan ellos actuales dirigentes de la SNTE, pues será el Comité Ejecutivo Nacional y quienes están en las secciones, quienes convoquen.



“Ellos llevan las urnas, las papeletas, las reciben, las cuentan y dan el veredicto y si hay alguna impugnación, ellos la reciben y determinando al respecto”.



“Hay algo más grave, es la exclusión de trabajadores para participar pues todos aquellos compañeros que no tengan 5 años de servicio no pueden participar y son miles, que nos digan dónde está establecido constitucionalmente limitarle ese Derecho a un trabajador”, cuestionó.



Hernández Meneses subrayó que se trata de una estrategia para evitar democratizar a los sindicatos, ya que aquel que aspire a ser secretario general también tiene que ser miembro del Comité Ejecutivo Seccional, teniendo como mínimo 8 años de servicio.



“Es lo que ellos pretenden, que así con ese reglamento nos vayamos a los procesos selectivos en todos los niveles, por ello, Maestros por México no reconocen el reglamento, las convocatorias y comenzamos un proceso legal en contra de la convocatoria y si se concreta el fraude no reconoceremos a quienes resulten designados”.



Añadió que el Derecho a participar es de todos los trabajadores, un millón 600 mil activos, aproximadamente, así como 700 mil jubilados; sin embargo, con los términos actuales se estaría excluyendo a cientos de miles de integrantes del SNTE, prácticamente un millón.



Añadió que no es el único frente que se opone a los reglamentos de selección, pues hay procedimientos jurídicos abiertos, amparos y movilizaciones; lo que demuestra que es un asunto delicado porque puede poner en riesgo la gobernabilidad del SNTE.