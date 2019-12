Lideresa sindical deslinda a personal del Hospital Regional de robo de medicinas

Luego de que se diera a conocer que un empleado del Hospital Regional de Veracruz fue detenido por presunto robo de medicamentos al interior del nosocomio, la secretaria general del Sindicato Nacional de Enfermeras, Rosa María Jácome Hernández, afirmó que esta situación siempre se ha presentado y que no necesariamente es el personal el responsable del hurto.



Señaló que en años anteriores también se ha investigado el robo de medicamentos; no obstante, explicó que la razón de que se continúe registrando esta situación es porque no hay control adecuado, por lo que ingresan personas externas al personal médico y de enfermería.



"Siempre ha habido robos de equipo; se ponen a revisar los coches y todas esas cosas todo el tiempo. Yo he sido seis veces secretaria general, ¡si no conoceré a mi gente! No lo hacen los empleados, hay mucho desorden, no hay un orden de esta es la entrada y te vas a identificar con tu credencial de elector y te va a acompañar alguien. Así debe ser el control; si no, entra cualquier gente".



Lamentó que a pesar de que por años se ha requerido reforzar la seguridad y mejorar controlen el hospital no se ha dado respuesta.



"Si no hay control se mete la gente y están abiertos los vestidores de los médicos que se los han robado. El trabajador no se roba tan fácil y si sabes ahí mismo se corre y se señala; los trabajadores no son".



Agregó que se han registrado robos de aparatos, de climas, ultrasonidos, equipo de cardiología.



"Entra mucha gente ajena, contratados de los que hacen laparoscopia, ultrasonido".



Jácome Hernández, indicó que hasta el momento el sindicato del hospital de Veracruz no ha notificado de esta situación a la dirigencia nacional para dar asistencia legal al trabajador que ha sido señalado del robo.