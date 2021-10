Línea Violeta reveló que violencia contra mujeres pasó del espacio público al hogar

La directora del Instituto Municipal de la Mujer de Xalapa (IMMX), Yadira Hidalgo González, destacó que la Línea Violeta de atención a la violencia contra las mujeres ha permitido un diagnóstico de esta problemática en la Capital.“La Línea Violeta Xalapa ha sido una herramienta muy buena para poder tener un poco más de idea de cómo está la situación en este municipio. Es un número gratuito que atiende las 24 horas del día, los 365 días del año, que es el 800 000 20 18”, comentó.Tras la entrega de tarjetas con dicha información a las usuarias y operadores del transporte público de la ciudad, destacó que la pandemia de COVID-19, que obligó al confinamiento, las agresiones y acoso hacia las féminas pasaron de los espacios públicos y laborales, al interior de los hogares.“La pandemia nos trajo otra manera de expresión de la violencia. Si vemos y comparamos con años anteriores, podemos decir que ya no se presentaba en los lugares de trabajo, porque no estaban yendo a trabajar o en la calle, porque no estábamos saliendo pero se presentaba en otros lados”, manifestó.Hidalgo González indicó que ello demuestra que la violencia hacia las mujeres está en todos los espacios, lo único que hizo fue adaptarse a las condiciones de la pandemia.“La violencia seguía pero ahora en la casa, ahora en otros espacios más íntimos. Quiere decir que necesitamos todo tipo de estrategias, que no nada más vamos a usar una o dos, tienen que ser distintas. Claro que todas tuvieron que haber sido analizadas, medidas, evaluadas, como tiene que hacerse la política pública de lo contrario no va a funcionar”, precisó.En ese sentido, detalló que lo que hicieron en el IMMX, en compañía de las demás áreas, fue tratar de encontrar esos espacios donde se estaba dando la violencia para darles solución, de la mano de la Línea Violeta Xalapa.“La Línea Violeta ha sido la herramienta ideal para el IMMX, también para el Ayuntamiento, para conocer esto y sobre todo para poder darle un seguimiento a ciertos casos”, aseveró.Y es que expresó que es necesaria la coordinación con diversas áreas como la Dirección Municipal de Seguridad Ciudadana, para así frenar la violencia a la que diariamente se enfrentan las xalapeñas, dentro y fuera de sus hogares.“Las acciones que estamos llevando a cabo para la atención de la alerta de violencia de género, tienen que ver con el rescate de los espacios públicos, creación de redes comunitarias, con dar información a la población. Todo eso se ha estado haciendo desde las diferentes áreas del Ayuntamiento en coordinación con el IMMX”, manifestó.