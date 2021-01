Llega a México el quinto cargamento de vacunas con 439 mil dosis

Esta mañana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el quinto cargamento de vacunas contra el COVID-19, el más grande que ha llegado al país hasta el momento, con 439 mil dosis.



En una ceremonia en el AICM, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, dio a conocer que este mes llegarán en total un millón 400 mil dosis, las cuales serán suficientes para vacunar a todo el personal médico en la primera línea de batalla contra el Coronavirus en las 32 entidades del país.



"México es uno de los países de América Latina que más está vacunando. Con el millón 400 mil dosis de vacunas que recibiremos este mes, pensamos terminar de vacunar a los 750 mil trabajadores de Salud que están salvando vidas en los hospitales COVID públicos y privados", dijo el funcionario, en conferencia de prensa.



El canciller Marcelo Ebrard Casaubón dijo que se está viendo el fruto de una estrategia que se ordenó desde marzo de 2020, cuando inició el confinamiento por Coronavirus, luego de entrar en contacto con las empresas farmacéuticas que se encontraban en el proceso de investigación para el desarrollo de la vacuna.



"A partir de hoy, con este envío se inicia en México una vacunación masiva que nos pone en el primer lugar de América Latina y no hemos olvidado al resto de América Latina porque México es solidario y estamos viendo que se acelera el proceso de la vacuna AstraZeneca, que será para todos los países de América Latina, 250 millones de dosis", dijo.



Ebrard Casaubón agregó que se está informando el número de vacunas adquiridas así como sus características sanitarias y cuál es la inversión agregada; sin embargo, reconoció que existen restricciones a la información "que son contractuales, no es sólo en México. Todos los países que hemos firmado contratos con Pfeizer, vendrá AstraZeneca y probablemente otras, tienen esa restricción porque tienen que proteger la información de su precio y otros datos. Las empresas cuidan mucho esa información".



"Somos absolutamente transparentes, no hay nada que ocultar aquí. Somos uno de los países que más información pública ha puesto a disposición y seguiremos en esa posición. Nuestra única restricción es respetar los contratos de pre-compra que hemos hecho con diversas empresas".



El secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez, dijo que el total de presupuesto que se tenía contemplado para la adquisición de las vacunas era de 32 mil millones de pesos, alrededor de mil 600 millones de dólares. A la fecha se han hecho depósitos para anticipos y el pago de los lotes que ya se han recibido, por entre 5 mil y 6 mil millones de pesos.



"Hemos tomado previsiones adicionales: tenemos el total de los recursos presupuestarios y hemos aumentado nuestros inventarios de depósitos en dólares para que en cualquier momento pudiéramos tener, si hubiera necesidad, de hacer un pago inmediatamente", dijo.



"Vamos a acelerar uno de los contratos (para la adquisición de la vacuna Sputnik-V) y con suerte en los próximos días estaríamos recibiendo vacunas y realizando el primer pago. Si hubiera disponibilidad de tener esta u otras vacunas adicionales, nos hemos asegurado de tener flexibilidad en el presupuesto para generar el espacio fiscal para poder responder satisfactoriamente si hubiera necesidad de contratos adicionales".