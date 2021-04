Llega aumento a precio de kilo de tortilla hasta 2 pesos, en Coatzacoalcos

Como consecuencia del aumento de costo en los insumos, las tortillerías de Coatzacoalcos han incrementado el precio del kilo, confirmaron comerciantes.



Con base en un acuerdo mutuo, los comerciantes de este producto básico han acordado cobrar más del precio establecido, aseguran que hasta el momento son pocas las personas que se quejan.



En algunos negocios el kilo pasó de 17 a 18 pesos.



“Pues hasta ahorita, una que otra persona es la que se queja pero realmente le explicó que no es porque les queramos cobrar de más, la materia prima está muy cara y no está resultando”, dijo Zulema Gómez.



Entre los aumentos que deben sortear los tortilleros está el de renta, luz, agua pero también de materia prima.



“Principalmente es la materia prima, lo que es el gas subió 5 centavos, la renta, la luz y ya no está dando resultados para seguir con el mismo precio, sumamos todo y no está cuadrando, lo que es el precio no está resultando, el maíz igual ya subió”, detalló.



Desde principios de febrero del 2021 inició este aumento, los industriales de la masa y la tortilla anunciaron que dicha modificación se daría durante todo ese mes y parte de marzo.



En Coatzacoalcos, en algunos sitios el kilogramo llega a los 19 pesos, hasta el momento no se ha reportado que el precio llegue a los 20 como también se tiene previsto.