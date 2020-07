Llegan a Paso de Ovejas cenizas de Ismael "Medel", a 3 meses de su muerte en EU

Después de 3 meses de la muerte de Ismael “Medel” Huesca en Nueva York, este lunes sus cenizas llegaron a Paso de Ovejas, lugar de donde salió hace 21 años para buscar trabajo en Estados Unidos.



El pasado 5 de abril falleció a causa del COVID-19, pues se contagió mientras trabajaba. Desde ese momento, su familia luchó por traerlo a su tierra para que su madre e hijos se despidieran de él.



"Nos sentimos tristes porque nunca nos esperamos recibirlo en cenizas, esperábamos verlo en persona, recibirlo con alegría pero en estas circunstancias ya no fue lo mismo. Ya la tristeza nos invadió a todos, es algo difícil de superar", dijo su hermana Adelina Huesca.



Junto al altar con una foto de Medel y sus cenizas, su mamá veló sus restos con la tranquilidad de que ya está en su pueblo.



Los restos de Medel llegaron a México en un vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana junto con otros 249 paisanos, la mayoría fallecidos a causa del COVID-19 pero la travesía para regresar fue de más de 3 meses.



Su hermana Adelina Huesca recuerda que los trámites fueron difíciles pero finalmente lograron gestionar su retorno.



"El día 5 de abril nos avisan que falleció, estando 2 días internado nada más y de ahí para acá hemos vivido momentos difíciles desde que él falleció. A nosotros se nos hizo muy complicado para llegar a la meta de tener sus cenizas", dijo Adelina.



Medel, de 54 años, salió de Paso de Ovejas en busca de un mejor salario y con dos empleos enviaba dinero a sus 6 hijos y a su madre. Lo describen como un hombre alegre y que ayudaba a quien pudiera.



"Él trabajaba en la noche en un centro comercial, se dedicaba a llenar los anaqueles y en el día trabajaba en una abastecedora de carnes. Tenía 21 años de estar en Nueva York. Salió de su lugar de origen porque vio que con el salario no iba a poder salir adelante".



Según relata su madre, Medel dijo que regresaría muerto pero no pensaron que se convertiría en realidad.



Su familia y amigos se reunieron este lunes para hacerle un rezo. Incluso conseguir a alguien que realizara la oración fue difícil, pues la pandemia dificulta este tipo de rituales.



La hermana de Medel recogió las cenizas en la ciudad de Xalapa y se quedará en la comunidad de Carretas, en donde hizo su casa con dinero que enviaba de Estados Unidos.