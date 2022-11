Llegará vacunación antiCOVID para niños de 24 municipios

El delegado de los Programas Sociales del Gobierno Federal en Veracruz, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indicó que desde este sábado 19 de noviembre regresarán a 24 municipios para vacunar contra COVID-19 a los niños de 5 a 11 años que les falta alguna dosis de rezago.Asimismo, expuso que en estos operativos se les aplicarán tanto las primeras como segundas inyecciones a todos los menores que no hayan sido inmunizados hasta ahora.Enumeró que la Brigada Correcaminos estará inmunizando a los pequeños de los municipios de Ozuluama, Pueblo Viejo, Naranjos, Cerro Azul, Chinampa de Gorostiza, Poza Rica, Papantla, Vega de Alatorre, Tenochtitlán, Córdoba, Fortín, Camerino Z. Mendoza, Nogales, Acultzingo, Veracruz, Boca del Río, Alvarado, Tierra Blanca, Ángel R. Cabada, Lerdo de Tejada, Jesús Carranza, Agua Dulce, Zaragoza e Hidalgotitlán.Al recordar que en estas jornadas, los niños serán inoculados con el biológico pediátrico de la farmacéutica Pfizer, invitó a los padres y madres de familia que habitan en estas demarcaciones a consultar en las redes sociales los días y horarios que podrán llevar a sus hijos y las sedes habilitadas.Adicionalmente, destacó la laborar que realiza el personal sanitario destinado a estas tareas, ya que aseguró que no sólo tiene la "mano suave", sino que sabe lidiar con el estrés que le provoca a los niños el saber que serán vacunados."Acuérdense que la vacuna sí ayuda, sí protege y aunque los niños no son un sector vulnerable, más vale ahorita ante los fríos y si el niño tiene comorbilidad que se vaya a vacunar", exhortó el funcionario federal.Finalmente recordó que se deben registrar en la plataforma de la Secretaría de Salud, presentar la CURP del menor y la credencial del padre o tutor, quién debe dar el aval para recibir la dosis contra el SARS-CoV-2.