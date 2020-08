Llevan reclamos por postes a CFE, en Zongolica

Un grupo de habitantes de Xonamanca acudió a las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Zongolica, para demandar que se solucione el problema que tienen con cuatro postes de energía eléctrica, de los cuales uno está a punto de caer e impide que el Centro de Salud pueda laborar.



Félix Ramírez Domínguez, uno de los inconformes, explicó que desde el año pasado comenzaron a tener problemas con algunos postes del tendido eléctrico y desde entonces han presentado oficios ante la CFE pero no ha habido respuesta.



Agregó que incluso, debido a que hay uno que está a punto de caer, el Centro de Salud no puede entrar en funcionamiento, afectando a los alrededor de 6 mil habitantes.



Mencionó que aunque acudían para buscar un diálogo y lograr acuerdos, de no tener respuesta entonces tomarían otras medidas.



Los pobladores acudieron al Palacio Municipal y esperaron al alcalde Juan Carlos Mezhua para pedirle su apoyo, por lo que los acompañó a la CFE y ahí entró con una comisión para dialogar.



A su salida, explicó que el gerente les comentó que estaban a la espera de que llegara un dictamen con la autorización correspondiente para proceder de inmediato a las reparaciones, por lo que él le ofreció apoyar en lo que fuera necesario, ya sea con material o presupuesto, para solucionar esa situación.