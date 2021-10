Buena tarde.Alcalorpolitico ojalá me pudieran ayudar con una denuncia.Desde hace más de una semana no cae agua en la calle Himalaya, en la colonia Casa Blanca, en la ciudad de Xalapa. Las autoridades no han hecho nada al respecto, se han mandado mensajes y sólo dan largas a esta problemática.CMAS no da solución y sólo dicen que vendrán a revisar pero no lo hacen.Ojalá me apoyen para que esta denuncia llegue a los jefes o encargados.Gracias.