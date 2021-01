Lo tratan como sospechoso COVID en Hospital Civil de Xalapa, cuando prueba fue negativa

Buenas tardes.



Mi nombre es Elizabeth Escobar Boquiño.



Mi caso:



El día 06 de enero del presente mes, ingresé a mi hermano al Hospital Civil "Luis F. Nachón", en el área de urgencias por una cirrosis hepática. El sábado 09 de enero ingresó a piso en la cama 311 del tercer piso, hasta ahí todo bien, el día lunes le hicieron una "punción" para sacar líquido.



Ese mismo día ingresó en su cuarto una paciente de nombre Claudia "N", a la cama 309, la cual tenía ataques de asma. Ya por la tarde-noche los médicos comenzaron a brindar equipo de protección y pidieron que no nos retiramos el cubrebocas. Esa noche me tocó quedarme con mi paciente y en varias ocasiones la paciente de la cama 309, tuvo crisis de asma, esperaron hasta el día martes como a las 11:00 horas para sacarla del cuarto y cerrar el pasillo. En esa ocasión la persona que cuidaba de Daniel Escobar se quedó adentro y sólo hasta el cambio de turno de las 20:00 horas, permitieron el ingreso a otro familiar.



La madrugada del miércoles ingresaron a ese cuarto a otro paciente de nombre César "N", cama 312, y desde ayer tienen el cuarto cerrado y sin acceso a familiares, únicamente nos dejaban estar en los pasillos, pero ayer a medianoche sacaron a los familiares en turno a la calle, ahí pasaron la noche.



Cabe mencionar que el martes me solicitaron una prueba rápida de COVID, en trabajo social contactaron al laboratorio y nos dijeron que la prueba la teníamos que pagar nosotros, sin problema por el bien del familiar lo hicimos.



El problema es que desde anoche no nos dejan acceder a ver a nuestro paciente y en vigilancia se refieren a él como “paciente aislado”, siendo que son 2 pacientes y al familiar de la cama 312, César “N”, a él si lo dejan entrar. Entendemos que es por seguridad sanitaria que no podemos andar en los pasillos, lo grave es que a pesar de que la prueba salió negativa, el personal de limpieza y las enfermeras, se refieren a él como “el paciente con posible COVID”.



Nuestra angustia como familiares es que lo trasladen al área de COVID, siendo que él no tiene ni fiebre, ni asma, se agita porque el agua retenida le oprime el diafragma.



El día de hoy solicité el alta voluntaria porque no le están haciendo nada y Trabajo Social nos dijo que no había problema, que habláramos con el médico internista, la cual hasta el momento no nos ha dado la cara, desde las 10:00 horas nos dicen que está en una reunión, es por eso que hago esta denuncia ciudadana.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)