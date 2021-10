Hola, buenos días:Damnificados de la Localidad el Pueblito, municipio de Jilotepec piden apoyo a las autoridades Estatales y Federales para ser tomados en cuenta para ser beneficiarios de los apoyos que se han implementado por ambos gobiernos.Ya que no han recibido ningún apoyo tras los daños ocasionados por el paso del huracán Grace en el Estado de Veracruz.Declaran haber sido censados, pero no haber recibido tal apoyo que AMLO asegura todos los afectados recibieron de manera directa.Tras la inconformidad de las más de 40 familias afectadas hacen un llamado a las autoridades para ser tomados en cuenta y que alguna autoridad ya sea de gobierno del Estado o Federal los visite y conozca la situación que está pasando la localidad, ya que es una localidad declarada en peligro inminente por Protección Civil.Debido a que las autoridades minimizan la situación y sólo toman en cuenta otras zonas que son prioridad.Siendo está localidad olvidada por las autoridades, pues para sus estadísticas estás más de 40 familias damnificadas no son prioridad.Mencionando algunas problemáticas que se viven a diario, siguen en peligro inminente por el desbordamiento de cerros, atraviesan dos ríos esta localidad.Teniendo varias problemáticas, piden al gobierno de AMLO y al Gobernador Cuitláhuac García que los apoyen y tomen en cuenta está Localidad tan olvidada.Ya que tras las declaraciones de AMLO ya todos los damnificados recibieron beneficio por parte del gobierno Federal, siendo todos ellos excluidos de tal benefició, ya que es el momento en que ninguna autoridad del mando gubernamental o Federal se ha parado en esta localidad.