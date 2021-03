Localidad en Comapa lleva 2 años esperando que CAEV les suministre agua

A más de dos años de haberse solicitado la construcción de un pozo para suministrarle el vital elemento a la comunidad de San Francisco Nacaxtle del municipio de Comapa, la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) no ha atendido estos reclamos y su director Félix Jorge Ladrón de Guevara se niega a dar la cara y a recibirlos.



Lo anterior fue denunciado por el diputado federal suplente Ramón Pino Méndez, quien acusó que esta situación no nada más es para el municipio de Comapa, sino para todo el estado, en donde se tienen problemas serios con CAEV y su titular “no se aparece por ningún lado para resolver los problemas”.



Dijo que en CAEV han acudido en varias ocasiones, incluso “tenemos los escritos correspondientes, en donde se comprometió en el 2019 a que iba a platicar, a tener reuniones con a la alcaldesa, precisamente para que se pudiera echar a andar el proyecto; en 2020, se volvieron a comprometer ellos a que iba a hacer y hasta el día de hoy no hay una respuesta, ni siquiera por escrito donde ellos hayan hecho una gestión municipal para que se pueda hacer el pozo”, añadió.



En entrevista, el legislador federal suplente expuso que al no dar la cara “no sabemos qué argumentos esgrime para no hacer la obra, simplemente nos dicen, que después los vamos a recibir, regresen, regresen y regresen y no nos atienden”.



Lo grave de todo esto, dijo es que el funcionario ha estado apoyando en otras circunstancias a algunos personajes políticos, pero lamentablemente tampoco lo están aprovechando ni haciendo nada en beneficio de la población.



Por este motivo, dijo que, en el caso de la comunidad de San Francisco Nacaxtle, sus habitantes, luego de dos años de estar haciendo las gestiones correspondientes decidieron hacer el pozo, para enfrentar el periodo de estiaje que se avecina y que en el presente año se prevé fuerte, porque ya se tienen varios meses que no llueve y no hay forma de tomar el agua de otros lugares.



Por tal motivo, reiteró que: “Sí requerimos que ahora el señor le ponga el cuidado de lo que se va a hacer y responsabilizamos a él de cualquier anomalía que surja durante la construcción del pozo que ya comenzaron a hacer, donde van a beneficiar unas dos mil personas que ahora no tienen agua para consumo doméstico”.



Finalmente, advirtió que, si el estado no asume su responsabilidad, el trabajo lo harán los ejidatarios, por lo que se está exigiendo que no se vayan a iniciar acciones en contra de ellos por este motivo, sino que los apoyen con la asesoría técnica para que la obra cumpla con los estándares de calidad.