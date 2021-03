Localizan a hombre sin vida con huellas de violencia, en Medellín de Bravo

En el rancho conocido como "El Avioncito”, ubicado en la carretera federal Paso del Toro-Alvarado, en el municipio de Medellín de Bravo, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre. El cadáver tenía heridas de arma punzocortante.



El hallazgo se dio la tarde de este miércoles, en el rancho ubicado a la altura del kilómetro 5, en el citado municipio.



El encargado de cuidar el lugar y el ganado, llamado Víctor “N”, de 50 años de edad, se encontraba realizando sus labores, cuando se topó con el cadáver dentro de un viejo bebedero para vacas.



El cuerpo era de un hombre de unos 50 años de edad, quien portaba una gorra de color azul, pantalón de vestir, playera de color vino y no traía calzado.



El cuidador reportó a la policía Estatal, mediante el teléfono de emergencia del 911 para reportar el cuerpo, pues presentaba heridas punzocortantes en el pecho y abdomen.



Los preventivos confirmaron el deceso y acordonaron la zona dándoles vista a las autoridades ministeriales.



Servicios Periciales y Agentes de la Ministerial se trasladaron al punto para realizar las diligencias del caso, aseguramiento de indicios y traslado del cuerpo al Forense, quedando en calidad de no identificado. Al parecer la víctima no era de la zona y nadie lo había visto.