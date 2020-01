Locatarios de Mercado de Artesanías se oponen a proyecto de reubicación

Aunque la plaza "500 Años" que se construiría en las bodegas "porfirianas" ubicadas en la zona del Malecón de Veracruz aún no se concreta, una sección de los artesanos del mercado Miguel Alemán se pronunció en contra de continuar con el proyecto



Al respecto, el presidente de la Asociación de Artesanos Fundadores del Malecón, Ángel Hernández Ramos, mencionó que ya lograron proteger 20 locales comerciales de este mercado para que no sean demolidos en caso de que el proyecto se concrete.



Sin embargo, dijo que habría otros 80 locales que podrían ser derrumbados y que son propiedad de comerciantes que sí están de acuerdo con la construcción de la plaza.



"Ese es un riesgo latente y al parecer es un riesgo que ellos asumieron. La prueba está en que hay documentos que se filtraron donde se dice que las dos organizaciones aceptaron esa reubicación", dijo.



Sin embargo, Hernández Ramos dijo estar en contra de esta plaza pues consideró que no hay suficientes calles para abastecer la necesidad de tránsito que ocasionaría colocar cines o cafeterías en esta zona.



También se pronunció en contra de la construcción de un centro de convenciones pues reiteró que el espacio no está diseñado para ello, por lo que consideró que la autoridad debería dejar este proyecto en el olvido.



Cabe recordar que la realización de esta plaza data desde 2015, cuando el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa anunció este proyecto como parte de las obras de reactivación del Centro Histórico de Veracruz y aunque durante la administración federal de Enrique Peña Nieto se confirmó que si se llevaría a cabo, dicho proyecto sigue detenido.