Los muertos nos visitaron… ¡y Naolinco les cantó!

La tradicional Cantada de Naolinco, propia del Día de Muertos, sigue más viva que nunca en el segundo año de haberse retomado luego de la suspensión por la pandemia.Personas de otros estados como Puebla y la Ciudad de México, así como de municipios vecinos como Xalapa, acudieron este Día de Todos los Santos para cantarles a sus muertos.Ramsés Rivera, un joven xalapeño, visita año con año la tumba de su abuelo Mateo, quien falleciera hace 16 años.El joven afirma que la tradición ha ido variando, adaptándose a las nuevas generaciones, pero familias como las suya hacen lo que está en sus manos por preservarlas, como viajar de la capital del país y la del Estado para visitar el panteón municipal.En entrevista, señala que fue complejo haber roto la tradición de visitar la tumba de su abuelo y otros familiares durante el confinamiento propio de la pandemia por covid-19, aunque él y su familia lo hicieron desde casa."Él falleció de diabetes. Se complicaron las cosas en el hospital. Yo tenía cinco años y tengo recuerdos de él. Recuerdo que ya venía a cantar a mis familiares que no estaban, pero ya faltando mi abuelo, con mayor razón vengo", señala.El joven participó en la mayor tradición del municipio junto a sus familiares provenientes de la Ciudad de México y la capital del Estado, así como con su familia cercana.Y es que en Naolinco cientos salen a cantarle a sus muertos. Este Día de Todos los Santos, entrada la noche, los pobladores acuden a las tumbas de sus familiares ya fallecidos para entonar la Alabanza a las Benditas Ánimas.Diana Gaona es una de las naolinqueñas que, también junto con su familia, cumple con la tradición y esperan que ésta no se distorsione con las modas o culturas de otros países."Es una ofrenda a nuestros familiares. A pesar de que no soy una persona tan grande de edad he tratado de conservar todo esto y que no se vaya perdiendo porque tristemente se ha distorsionado mucho lo que es la Cantada", lamenta.La joven de 22 años cuenta que la tradición dicta llegar a cantar alabanzas a los santos y canciones populares a sus familiares.“Los alabados y alabanzas se hacen en honor de los difuntos, para recordarlos. Hoy vinimos por un tío. Afuera se hacen los altares, ofrendas y exposiciones para quienes ya no están con nosotros.“Tristemente ahorita se ha ido distorsionado, combinándose con lo que es Halloween, pero bueno quienes venimos al panteón tratamos de mantener la tradición y llegar con respeto para cantarle a nuestros muertos”.Explica que las casas del municipio se adornan con objetos propios de la fecha, aunque en últimas fechas se han mezclado con celebraciones extranjeras."Desde que era pequeña he venido con mis papás y ahorita como se atravesó la pandemia se suspendió y el año pasado venimos."Lo tradicional aquí es venir a cantarles y luego algunas personas pasan a lo que es el descanso, la capilla central del panteón y se van a las casas y abren sus puertas. Las personas que quieran pasar a cantar pasan y posteriormente les invitan un vino o un pan", rememora.Diana recuerda que la pandemia suspendió los festejos por 2 años, por eso espera que los visitantes se lleven un buen recuerdo de Naolinco.“Las personas abren sus puertas para que las personas que quieran pasar a cantar pasan y ya posteriormente les invita un vino o un pan, lo que se les pueda ofrecer”.