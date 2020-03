Los obligan a cerrar palapas, en Boca del Río; ahora piden apoyo a Ayuntamiento

Palaperos de Boca del Río piden apoyo porque debido a la emergencia preventiva del COVID-19, no pueden comercializar en las playas y es único ingreso que tienen.



Desde el pasado miércoles, el Ayuntamiento les notificó que se prohibía realizar sus actividades para evitar riesgo de contagio.



Los palaperos levantaron sus sillas y mesas de las playas y cerraron sus locales de madera.



"Cuitláhuac García, el Ayuntamiento puede ver eso, hay mucha gente que saquen apoyo, un centro de apoyo a la gente que depende y nos dedicamos a chambear aquí, que dependemos de la playa y no es nadamás que digan voy a cerrar la playa".



Además, afirman que las playas no representan mayor riesgo de contagio.



"La gente puede estar tranquilamente en la playa, la COVID-19 no va a llegar por llegar a uno".



Además de vendedores de comida, muchas personas trabajan comercializando productos como salvavidas, lentes y ropa, además de que también llegan músicos.



En las playas Santa Ana, La Bamba y Mocambo se les impidió realizar actividades productivas.



Los comerciantes que trabajan en las playas de Boca del Río, afirman que es necesario que se les dé ayuda porque sin trabajar morirán encerrados en sus casas y sin comida.