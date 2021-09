Familias que viven en colonias que se inundaron tras el impacto del huracán Grace, el pasado 21 de agosto, se manifestaron este lunes en la sede local de la Secretaría de Bienestar, para exigir que se les incluya en el programa de apoyos, pues acusan que quedaron fuera a pesar de haber resultado damnificadas.Los quejosos aseveraron que no fueron tomados en cuenta en el censo levantado por Servidores de la Nación, dependientes de Bienestar, mientras que otros más dijeron que sus casas fueron censadas y recibieron la correspondiente tirilla con folio pero finalmente no se les incluyó en la entrega de los 35 mil pesos de ayuda que ya se dispersaron.Con domicilio en las colonias Luis Donaldo Colosio, Santa Cruz, Miguel Alemán y Pantepec, los inconformes abundaron que más de 200 familias de estos sectores quedaron fuera, mientras que por el contrario, acusaron, personas que no sufrieron afectaciones fueron beneficiados con el programa, por lo que exigieron una revisión del censo.Con pancartas en mano, los colonos acusaron que la delegada regional del Bienestar, María de Jesús Aguirre Barradas, les dio “atole con el dedo”, en alusión a que varios de ellos fueron censados y recibieron la citada tirilla pero después “los borraron” de los listados.“Nos diste atole con el dedo Marichuy, queremos cuentas claras”, “Soy damnificada de la colonia 25 de Abril, no recibo mi apoyo, exigimos justicia”, “Hubo mano negra en el censo de Bienestar”, “Sr. Lic. Andrés Manuel López Obrador, la colonia Ampliación Pantepec necesita de su intervención”, “Ya basta de discriminaciones, somos personas”, se leía en algunas de las cartulinas.En respuesta, personal a cargo de la oficina de Bienestar aseveraró que se realizará una visita a las colonias para dialogar en cada lugar con los inconformes, ante lo cual los manifestantes accedieron a retirarse para esperar en sus sectores, bajo advertencia de que tomarán otras medidas de presión si no se resuelve lo que llamaron “injusticia social”.