Los Testigos de Jehová no están en contra de vacunarse; es una decisión personal

Apreciado editor,



Les escribo con respecto al artículo donde el Sr. Alfredo menciona que algunos grupos religiosos, entre ellos los testigos de Jehová rechazan las vacunas, y creen que estas son la marca de la bestia.



Seguramente el artículo es fruto del desconocimiento ya que no solo aceptan las vacunas, sino que, además, una gran mayoría de los testigos de Jehová ya se han vacunado, siguiendo las instrucciones de las autoridades gubernamentales de cada país.



A continuación, se muestra un artículo sobre este tema publicado en: www.jw.org/es





¿Están los testigos de Jehová en contra de las vacunas?



No. Los testigos de Jehová no están en contra de las vacunas. Consideran que vacunarse o no es una decisión personal que cada cristiano debe tomar. Muchos testigos de Jehová deciden hacerlo.



Buscamos atención médica de calidad y valoramos todos los avances que la ciencia está haciendo en el campo de la medicina para reducir el riesgo de enfermedades graves. Estamos muy agradecidos por el compromiso y la dedicación de los profesionales de la salud, especialmente en momentos de crisis.



Los testigos de Jehová colaboran con las autoridades sanitarias del gobierno. Por ejemplo, desde que comenzó la pandemia del COVID-19, los testigos de Jehová han publicado muchos recordatorios en cientos de idiomas en este sitio de internet animando a las personas a seguir cumpliendo las medidas de seguridad locales. Se ha animado a respetar las normas sobre las reuniones abiertas al público y las cuarentenas, y también se ha recordado lo importante que es mantener la distancia física, lavarse las manos y usar mascarilla, así como otras medidas que las autoridades han exigido o recomendado (Romanos 13:1, 2).



Durante muchos años, las publicaciones de los testigos de Jehová han resaltado los siguientes principios:



Las decisiones sobre la salud son un asunto personal (Gálatas 6:5).



“[Esta revista] no recomienda ningún tipo de medicamento o terapia como mejor que otros ni ofrece asesoramiento médico. Su objetivo es el de sencillamente presentar los hechos y dejar que el lector decida por sí mismo” (¡Despertad!, 8 de febrero de 1987).



“La cuestión en cuanto a si usted y sus hijos deben ser vacunados es algo que debe decidirse personalmente” (¡Despertad!, 8 de diciembre de 1965).



Buscamos atención médica porque, para nosotros, la vida es muy valiosa (Hechos 17:28).



“Los testigos de Jehová se aprovechan de los diversos conocimientos médicos prácticos como ayuda en sus problemas de salud. Aman la vida y quieren hacer cuanto sea razonable y bíblico para prolongarla” (La Atalaya, 1 de mayo de 1976).



“No hay nada de malo en acudir a un profesional de la salud para mantenerse sano y prolongar la vida. Los testigos de Jehová no tienen ningún inconveniente en recibir tratamiento médico. Es más, al igual que Lucas —médico cristiano del siglo primero—, algunos Testigos se dedican a la medicina [...]. Los testigos de Jehová valoran mucho la atención que reciben de los profesionales de la salud y agradecen la dedicación con la que ejercen su abnegada labor” (La Atalaya, 1 de febrero de 2011).



Lo más sensato es que antes de publicar lo que algunos opinen, sea consultar directamente a la fuente, en este caso a los testigos de Jehová, ya que ellos saben mejor que nadie lo que piensan y creen ¿Verdad? De esta forma, la información queda contrastada, es objetiva y fehaciente y no induce al engaño o la confusión.



Aprovecho esta oportunidad para saludarles atentamente



Joan Gutiérrez Barcelona