Los xalapeños “no han sido responsables” ante pandemia, lamenta CANACO

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) en Xalapa, Bernardo Martínez Ríos, expuso que la restricción de la movilidad en próximos días y regresar a las suspensión de operaciones comerciales en Xalapa, sería "colocar el clavo al ataúd de la economía".



"Estamos hablando de empresarios y de empleados, pero también hablamos de un tema económico, sería un golpe muy fuerte a la economía. Tenemos que hacer un llamado a toda la ciudadanía porque segmentos de la población no ha sido responsable".



Señaló que al inicio de la pandemia COVID-19, se vislumbraba una reducción de operaciones comerciales en un 30 por ciento con un cierre definitivo de 15 por ciento, cifras que para este año se podrían incrementar.



"Bajo estas características estamos hablando de más de un 20 por ciento de problemas muy graves, en algunos casos el cierre total. Finalmente si no hacemos este llamado a la conciencia y prudencia, es lo que podría pasar".



Comentó que el pago del Seguro Social y Vivienda para los trabajadores, está en la cuerda floja, pues los empresarios ya no tienen como cubrir estos pagos.



"Ya no los podríamos sostener, las fuentes se acabaron, la reserva se agotó y hoy finalmente lo que mueve a muchos es la pasión, las ganas de salir adelante. El empresariado está en una situación vulnerable. Se calculaba que el 15 por ciento de la fuente productiva se iba a quedar sin trabajo, esto al inicio de la pandemia", abundó.