Lozoya dará a conocer todo lo sucedido en caso Odebrecht: AMLO

Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el sexenio de Enrique Peña Nieto, está dispuesto a dar a conocer todo lo sucedido en el caso Odebrecht, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina.



El Ejecutivo federal recordó que ayer Emilio Lozoya aceptó su extradición de España a México por el caso de Odebrecht –en el cual esta empresa brasileña habría ofrecido sobornos a PEMEX para ganar contratos millonarios–, y dijo que la información que el exfuncionario proporcione servirá para que no se repitan hechos como estos.



“Eso va a ayudar mucho porque seguramente él va a declarar. Está, según entiendo, aceptando la extradición por un acuerdo con la Fiscalía para lograr algunos beneficios en cuanto a su posible consignación y condena aportando información, es decir, dando a conocer lo que sucedió”.



López Obrador advirtió que estamos en un momento estelar que demuestran con hechos que ya no hay corrupción e impunidad en el país, además de lamentar que en México no había algún alto funcionario detenido por el caso Odebrecht.



“Esto es muy importante, daba mucha vergüenza que en otros países estaban en la cárcel altos funcionarios, hasta presidentes, y en nuestro país nada, nada absolutamente. Campeones en impunidad”, fustigó.