Lucía María Ledesma inaugura “Anclar en la niebla (o del susurro entre los árboles)”

Lucía María Ledesma compartirá, este jueves a las 18:00 horas, con el público del Centro Cultural Exconvento Betlehemita, del puerto de Veracruz, 20 imágenes de un lugar mágico y especial, Zoncuantla, Veracruz, que fue el entorno de la primera casa que habitó fuera de su Argentina natal. Fotografías acompañadas con textos del poeta y escritor xalapeño Rafael Toriz“Anclar en la niebla (o del susurro entre los árboles)”, se llama la exposición que se inaugura después de un conversatorio previo, en que la expositora y el escritor compartirán el cómo surge este proyecto vivido por ambos durante pandemia, en la colonia Mariano Escobedo, de Zoncuantla, comunidad a escasos kilómetros de Xalapa, en un valle que recorre de oriente a poniente el río Pixquiac, por el antiguo Rancho Briones, al sur del río Sordo. En el corazón del Bosque de Niebla.“Llegamos por pandemia, es un lugar mágico, especial, totalmente distinto a los que existen del país que vengo. Esa naturaleza tan originaria que se convirtió en mi vecina. Me extasió el bosque de niebla, esa gran reserva que conserva muchas especies de la región”, explicó Lucía María Ledesma, al compartir la experiencia de tener, a un paso de su casa, innumerables especies de plantas y árboles.“Sólo en esa superficie, en esa área, en que me di el placer de registrar, con vecinos encargados de cuidar el lugar, de conservar su flora y su fauna. De custodiar el Bosque de Niebla.“Todo eso me motivó a rescatarlo, a protegerlo. Mariano Escobedo tiene una comunidad originaria a la que se han sumado biólogos, ambientalistas, extranjeros, que aprenden a cuidar el lugar. Un lugar que nos ha recibido, para pasar aislados la pandemia”.“Es un ancla, un lugar para llegar, es mi primer hogar fuera de mi país. Lo conservo como un regalo, que logré registrarlo, guardarlo. Estoy muy contenta de que, al tener un año de estar ahí, pudimos transformarlo en esto, imágenes con textos”.Refirió que, de estas imágenes, se logró en Casa del Ahuizote, una excelente impresión, foliada, de edición limitada, con los textos que los acompañan en la exposición, que estará en fecha próxima a la venta, en librerías del puerto de Veracruz y Xalapa.“Silvia Alejandre, cuando vio el trabajo, observó el valor de lo que hacíamos, sus posibilidades. Ofreció el espacio, para exponerlo, para compartirlo con el público”.Rafael Toriz, es ensayista, curador y crítico cultural; ha publicado entre otros títulos Animalia, Serenata, Del furor y el desconsuelo y La ciudad alucinada. Ha sido asesor del Fondo de Cultura Económica en Argentina, locutor radial en la Once Diez, de Buenos Aires.Sobresale su labor como editor, antólogo y colaborador en los principales medios impresos y digitales de América Latina. Recibió los Premios Nacionales de Ensayo “Carlos Fuentes” y “Alfonso Reyes”. Colaboró como traductor para la Universidad Veracruzana, además de desempeñarse como co-curador en la Universidad Torcuato Di Tella y en el Museo de la Cancillería en CDMX, entre otros recintos.El Instituto Veracruzano de la Cultura (IVEC) invita a todo el público para que asista al conversatorio e inauguración de esta espléndida exposición que reúne, en el Claustro del Centro Cultural Exconvento Betlehemita las fotografías de Lucía Ledesma y los textos de Rafael Toriz. Agende, este jueves 3 de noviembre a las 18:00 horas.Nació en Argentina, donde obtuvo licenciatura en Comunicación y posgraduada en Gestión Cultural y Patrimonio Cultural Inmaterial por la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina; estudió fotografía en el International Center of Photography, en Nueva York y ahora presenta en México, en Veracruz, su primera exposición individual.