Luego de nevada, exhortan a no subir al Pico para evitar riesgos

Montañistas pidieron que la gente no se arriesgue a subir al Parque Nacional Pico de Orizaba, esto por la epidemia y transmisión del Coronavirus, pues el coloso presentó una nevada que se convierte en un atractivo para las familias.



De hecho, los expertos en el ascenso y descenso de la montaña, indicaron que la tarde del viernes tuvieron que hacer un rescate de personas que andaban en el Pico de Orizaba, cuando que la gente debería de estar en casa.



"Ahorita no se debe hacer el ascenso, pues en Ciudad Serdán y Esperanza hay casos de Coronavirus. De hecho en la zona de Esperanza, el Alcalde restringió la zona luego de lo acordado con el Comité de Municipal de Salud. Por eso evitemos que el turismo suba".



De igual forma indicaron que este sábado en la zona de Alpatláhuac se colocó un arco sanitizador y en las entradas de este municipio y en Calcahualco por donde se puede ingresar al Pico de Orizaba hay dos filtros. En uno está al frente el comandante de la Policía Municipal y el otro el director de Protección Civil de Calcahualco.



"Por lo que se sabe no van a dejar subir a las personas que acudan al volcán, solo la gente que sea del municipio podrá pasar porque ahí viven".



De hecho el Ayuntamiento de Esperanza, Puebla, emitió un boletín en el cual indica que hay 3 casos confirmados con COVID-19, un sospechoso y una defunción; sin embargo se tiene que considerar que con base al método centinela, el número de casos podría ser de entre 24 y 30.