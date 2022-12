Madre de Rogelio "N" no pudo invalidar orden de aprehensión en su contra

La madre del exsecretario de Gobierno Rogelio “N”, Mercedes Castán González, falló en su intento de invalidar cualquier orden de aprehensión en su contra.Con fecha 30 de noviembre de 2022, el Juzgado Primero de Distrito declaró como “no presentada” la solicitud de amparo de Mercedes Castán y, por consiguiente, la envió al archivo y dio por concluido el expediente.El asunto se remonta al 15 de noviembre, cuando Mercedes Castán promovió el amparo 1119/2022 contra una posible orden de aprehensión o comparecencia en su contra.Sin embargo, la madre de Rogelio “N” no precisó en su demanda a qué autoridades se refería en el amparo, toda vez que señala a Jueces de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Distrito Judicial de Xalapa, pero con residencia en Tuxpan, Veracruz.El Juzgado Primero inquirió a la quejosa si incluye como autoridad responsable a la Fiscal Quinta Especializada en Investigación de Delitos de Violencia contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas toda vez que de sus antecedentes se advierte que dicha autoridad ha emitido las citas de comparecencia.Por ello, al no haber resuelto tales requerimientos, el Juez Primero dio por no presentada la demanda y la concluyó.Hay que recordar que el 15 de noviembre, las hijas y la madre de Rogelio “N” (actualmente interno en el Centro de Reinserción Social de Amatlán de los Reyes), denunciaron que la Fiscalía General del Estado las citó a declarar por el delito de retención de menores En conferencia de prensa, Viviana y Luisa Fernanda Franco, junto con su abuela Mercedes Castán, señalaron que la denuncia fue presentada por su madre Guillermina Alvarado que las señala por la sustracción de su hermana de 9 años de edad.