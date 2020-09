Madre exige justicia para su hijo asesinado hace tres años en Coatzacoalcos

La señora María de Jesús Zapor Valenzuela pidió la intervención de la fiscal general del Estado, Verónica Hernández Giadáns, para esclarecer el homicidio de su hijo Alberto González Zapor, asesinado hace tres años en Coatzacoalcos.



En conferencia de prensa, solicitó que la FGE realice tres estudios basados en la interpretación de registros telefónicos, trayectoria de los proyectiles que dieron en su camioneta y otro en la vestimenta de su hijo, ya que no representa residuos de ridozonato de sodio.



"No he podido encontrar justicia por la muerte de mi hijo, pido la intervención de la fiscal Verónica Hernández", apuntó.



Acusó a la señora Yazmín Alemán Alor de ser la principal sospechosa de la muerte de su hijo, con quien el fallecido mantenía una relación sentimental desde el 2014.



La víctima padecía distrofia muscular y contaba con 32 años.



Zapor Valenzuela manifestó que desde el 2017 han pasado cinco fiscales regionales y no hay avance en el caso de su hijo; ya solicitó al nuevo fiscal de Coatzacoalcos, Iván Hernández González, una cita para conocer el avance de las investigaciones.



De este caso ya tiene conocimiento la Comisión Estatal de Derechos Humanos.