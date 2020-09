Madres de niños con cáncer exhiben desabasto de medicinas en el CECAN

El desabasto de medicamentos persiste en el Centro Estatal de Cancerología de Xalapa, alertaron madres de pacientes oncológicos menores de edad.



Imelda Velasco, mamá del paciente Heriberto, dijo que la falta de medicamentos genera incertidumbre porque no se cumplen los tratamientos como corresponde y no hay fecha para que surtan los fármacos



Su hijo, dijo, operado de un tumor, requiere seis ciclos de quimioterapia. Estaba a programado para el 20 de julio, pero le acaban de dar el tratamiento.



De acuerdo con las autoridades del Centro se compró poco medicamento y la contingencia dificulta surtir a los pacientes.



“Las quimios empezaron el 25 de abril, ahorita se supone que llevaría los seis, casi saliendo, pero por lo mismo que no hay medicamentos no sabemos qué va a pasar”, lamentó.



Guadalupe Irine, madre de Katherine, paciente con cáncer de ovario, explicó que su hija esperó un mes para recibir su tratamiento.



Señaló que tenía que recibir su quimioterapia el 20 de julio, sin embargo, ante la falta de etopósido y cisplatino, la reprogramaron para el 20 de agosto.



“Le hicieron la cirugía, pero es muy importante que siga con sus ciclos (de quimioterapia); afortunadamente llegó el medicamento, pero no sabemos si seguirá faltando o no”.



Ellas son originarias de Jalacingo, sin embargo, se han quedado en Xalapa para poder acudir de manera regular para que la menor no sea excluida del listado de niños que reciben quimioterapia.



Rosa Isela Galindo, madre de Estefanía, quien fue diagnosticada con linfoma de Hodgkin, explicó que a su hija también le retrasaron la quimioterapia en agosto.



Los médicos le advirtieron que, si no daba continuidad a la quimioterapia, su condición médica se podría complicar, situación que ya se está presentando, por lo que se tendrá que someter a estudios médicos el próximo domingo.



Originaria de Poza Rica, dijo que compró el etopósido, cisplatino, ifosfamida, la primera de ellas con un desabasto de hace dos meses, para que la menor recibiera su quimio.