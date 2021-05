Magistrados niegan que la 4T pida “moches”; Sofía Martínez sí lo hacía, dicen

Magistrados del Poder Judicial de Veracruz negaron haber sido coaccionados para la entrega de una aportación económica a favor del partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) para algún otro partido político o candidato, como trascendiera recientemente.



Y es que esta semana, se difundió en algunos medios de comunicación que supuestamente la directora general de Administración del Consejo de la Judicatura, Joana Marlen Bautista Flores, les pedía hasta 100 mil pesos para apoyar a MORENA a los togados que han sido nombrados por la actual administración.



“Es común que, en vísperas de los comicios, algunos sectores irresponsables difundan cualquier tipo de rumores pero no por esto debemos permanecer silenciosos, sobre todo cuando, como en esta ocasión, se compromete la independencia judicial, la voluntad de los electores y la honorabilidad de magistrados y servidores públicos de esta institución”, dijeron.



Por ello, de manera tajante rechazaron que Bautista Flores les haya solicitado recursos con el objeto de financiar campañas políticas y la movilización de personal de confianza y sindicalizado para forzar su participación.



“La situación en la que se pone de manifiesto a la maestra Joana Marlen Bautista, que es la directora de Administración del Consejo de la Judicatura, donde pedía cierta cantidad de dinero a las magistradas y magistrados del Poder Judicial y a razón de ello, negamos rotundamente dichos acontecimientos", dijo el magistrado Esteban Martínez Vázquez.



Aseguró que actualmente está garantizada la autonomía del Poder Judicial y su independencia, e hizo referencia a la anterior presidenta Sofía Martínez, afirmando que ella sí pedía “moches”.



“Hay una autonomía de los poderes y una coordinación entre los demás poderes. No sé está politizando, jamás. Anteriormente se sabía que una Magistrada estaba acostumbrada a esa mala práctica. A nuestra llegada ya no hay ese tipo de moches. La Magistrada se está investigando, por la investigación no puedo decir más. No se va a permitir ese tipo de circunstancias que afecten la esfera del Poder Judicial en el Estado de Veracruz", dijo.